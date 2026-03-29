¿Juega Paulinho?: El delantero de Portugal que iniciará contra México

La Selección de México enfrentará una prueba de fuego en la nueva etapa del Estadio Banorte; verse las caras con Portugal. El cuadro luso no es ningún equipo improvisado y prueba de ello son los futbolistas que tiene Roberto Martínez a su disposición. Obviamente, el nombre que resalta entre todos es el de Cristiano Ronaldo (lesionado), pero, será Goncalo Ramos quien parta como el nueve natural para enfrentar a la línea defensiva que mandó Javier Aguirre al campo de juego.

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A pesar de la alagarabía que se hizo por la convocatoria de Paulinho, el ariete de Toluca iniciará en el banquillo y podría tener minutos en caso de que el cotejo y su seleccionador lo requiera. El campeón goleador del torneo pasado y uno de los estandartes del cuadro bicampeón choricero también tendrá una linda prueba en busca de llenarle el ojo a Martínez y pensar en la lista final para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

México vs Portugal por TV Azteca Deportes