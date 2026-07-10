Juegos de los cuartos de final del Mundial 2026™ que se disputan hoy viernes 10 de julio

El imponente Los Angeles Stadium albergará un duelo de pronóstico reservado: la imponente Furia Roja de España se mide ante los indomables Diablos Rojos de Bélgica por un boleto directo a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con el silbatazo programado a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

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¿Cómo llegan España y Bélgica para este encuentro?

La escuadra de España, comandada por la posesión de balón, llega con un andar casi perfecto en el certamen. Con un balance de cuatro victorias y un empate, los españoles no solo han desplegado un futbol asociativo de alta escuela comandado por Rodri en la medular, sino que han edificado una fortaleza defensiva inquebrantable. El guardameta Unai Simón ha grabado su nombre en los libros de historia mundialista al establecer un récord absoluto con seis vallas invictas consecutivas, acumulando 609 minutos sin recibir gol en fases finales. En el eje de ataque, Mikel Oyarzabal se mantiene como la principal arma de peligro con cuatro dianas en su cuenta personal.

Por su parte, Bélgica arriba con la moral por las nubes y el orgullo blindado. Presumiendo un espectacular invicto de 18 compromisos internacionales, el cuadro belga demostró su pegada demoledora en los octavos de final tras arrollar 4-1 a los Estados Unidos. Romelu Lukaku, letal en el área, ya cosecha tres anotaciones en el torneo y se reporta listo para poner a prueba el cerrojo español. Asimismo, la creatividad de Leandro Trossard, quien registra 15 ocasiones creadas en la justa, promete ser la llave para destrabar el medio campo ibérico.

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¿A quién se enfrentarán España o Bélgica si pasan a semifinales?

Francia ya espera rival en las semifinales tras despachar a Marruecos en la llave previa. El destino dictará si la sinfonía de pases de España o la verticalidad demoledora de Bélgica se instalan entre los cuatro mejores del planeta. La estrategia de ajedrez entre la posesión de Rodri y las transiciones belgas definirá una batalla que promete tintes épicos en territorio californiano.

