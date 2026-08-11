Los juegos que se disputan de la Leagues Cup 2026 HOY martes 11 de agosto

La tercera jornada de la fase de grupos en la Leagues Cup 2026 vibrará con seis duelos entre representantes de la MLS y la Liga MX. Con los boletos a cuartos de final en juego, los clubes salen a definir su permanencia en el torneo binacional.

Charlotte FC vs. Pachuca (17:30 h | Bank of America Stadium)

Charlotte recibe a los Tuzos en un compromiso donde los hidalguenses están obligados a sumar de a tres en tiempo regular para cerrar bien el torneo. El dinamismo del ataque estadounidense pondrá a prueba la solidez defensiva del conjunto mexicano desde el primer minuto.

Columbus Crew vs. Pumas UNAM (17:30 h | ScottsMiracle-Gro Field)

Uno de los choques tácticos más atractivos de la jornada. Columbus buscará imponer su ritmo de posesión en casa y poder sumar un triunfo que lo catapulte a la clasificación de los cuartos de final, mientras que los universitarios buscarán golpear al contragolpe aprovechando la contundencia de sus atacantes en transiciones rápidas.

FC Cincinnati vs. Atlas (18:00 h | TQL Stadium)

Los Rojinegros visitan suelo estadounidense con la misión de mostrar la orden defensiva que los caracteriza. Frente a ellos estará un Cincinnati implacable frente al arco, capaz de generar peligro constante por las bandas y que busca su boleto para la siguiente ronda.

Minnesota United vs. Atlante (18:30 h | Allianz Field)

Los Potros de Hierro continúan su travesía internacional enfrentando la intensidad física de Minnesota. La escuadra azulgrana requiere de inteligencia con el balón para neutralizar la velocidad del rival en las transiciones defensivas.

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Real Salt Lake vs. FC Juárez (19:30 h | America First Field)

Duelo directo en el occidente norteamericano. Bravos de Juárez llega motivado para consolidar su buen arranque en el certamen y en sus manos la posibilidad de avanzar a los cuartos de final, pero enfrente tendrá a un Real Salt Lake fuerte ante su público y necesitado de una victoria categórica.

Tigres UANL vs. Vancouver Whitecaps (20:00 h | Estadio Universitario)

En uno de los pocos duelos disputados en territorio mexicano esta edición, el "Volcán" abre sus puertas para recibir a Vancouver. Los felinos saltan como favoritos para dominar el trámite y casi asegurar su boleto a la siguiente fase ante su afición.

