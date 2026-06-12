Los juegos que se disputarán HOY viernes 12 de junio del Mundial 2026™

La efervescencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ apenas inicio. Tras el vibrante e histórico triunfo de la Selección Mexicana en el partido inaugural, la actividad del Grupo B y Grupo C entra en acción este viernes 12 de junio. Hoy es el turno de los otros dos coanfitriones de la Concacaf: Canadá y Estados Unidos hacen su presentación oficial ante su gente en una jornada que promete emociones.

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Canadá vs Bosnia Herzegovina (13:00 hrs)

La actividad arranca en punto de las 13:00 horas con el debut de la selección de Canadá, que se mide ante la siempre ordenada escuadra de Bosnia Herzegovina. El conjunto de la hoja de maple, liderado por su generación dorada, busca aprovechar la velocidad de sus bandas y el arropo de su público para sumar sus primeros tres puntos en el Grupo B. No obstante, el sinodal europeo no será sencillo; los bosnios apuestan por un futbol de choque, fortaleza aérea y contragolpes letales que pondrán a prueba la madurez de la zaga canadiense.

Estados Unidos vs Paraguay (19:00 hrs)

El platillo fuerte de la tarde llegará a las 19:00 horas. La selección de los Estados Unidos inicia su sueño mundialista enfrentando a un viejo conocido de la Conmebol: Paraguay. El cuadro de las Barras y las Estrellas llega con la etiqueta de favorito en el Grupo C, respaldado por un plantel repleto de figuras que militan en la élite del futbol europeo.

Sin embargo, enfrente tendrán a la siempre combativa Albirroja. Paraguay se presenta en este torneo con su característico ADN de garra guaraní, un orden defensivo impecable y una peligrosísima propuesta a balón parado. El choque promete ser de pronóstico reservado, físico y con tintes de auténtica eliminatoria continental.

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¿Qué partido pasará TV Azteca este viernes 12 de junio?

TV Azteca mantendrá la cobertura del encuentro de Estados Unidos vs Paraguay a partir de las 18:50 horas tiempo del centro de México a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de Christian martini, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague, Jorge Valdano, Fernando Morientes, Carlos Guerrero, David Medrano, entre otros.

