Los juegos GRATIS de HOY miércoles 1 de julio del Mundial 2026™ que transmitirá TV Azteca

El anfitrión, Estados Unidos, se juega la vida en los dieciseisavos de final frente a Bosnia y Herzegovina a las 18:00 horas (Centro de México) en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Lo mejor de todo es que este partidazo lo podrás disfrutar completamente gratis y en vivo a través de TV Azteca, con la narración estelar de los dueños de la emoción: Christian Martinoli, Luis García, el "Inmortal" Jorge Campos y Luis Roberto Alves “Zague”, entre otros.

¿Cómo llegan Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina?

La escuadra de Estados Unidos amarró el liderato del Grupo D desde temprano gracias a dos victorias iniciales. Sin embargo, llega con sed de revancha tras un pequeño bache en la última jornada, donde cayeron ante la ya eliminada Turquía utilizando un once alternativo.

Para el técnico argentino Mauricio Pochettino, el verdadero desafío hoy no es solo clasificar, sino sacudirse los fantasmas del pasado. Estados Unidos arrastra una pésima racha de siete derrotas en sus últimos ocho partidos de eliminación directa en fiesta mundialista. El antecedente más fresco fue el doloroso 3-1 ante Países Bajos en Qatar 2022, un descalabro que inició una seguidilla de diez caídas consecutivas frente a combinados europeos (incluyendo amistosos). A favor de los norteamericanos juega la localía: la caída ante los turcos apenas fue la segunda en sus últimos nueve duelos oficiales en casa (6 victorias, 1 empate y 2 derrotas).

Por su parte, Bosnia y Herzegovina llega al San Francisco Bay Area Stadium cargando la etiqueta de víctima. Los europeos avanzaron con las uñas a esta ronda de 32 tras finalizar terceros en el Grupo B, superados por Suiza y Canadá. Lograron su boleto gracias a un triunfo de 3-1 ante Qatar, pero sus lagunas defensivas son preocupantes: recibieron seis goles en la fase grupal. De hecho, Bosnia ostenta el récord de la selección con más partidos mundialistas (seis) sin poder colgar el cero en su portería.

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A pesar de ser su debut absoluto en eliminación directa en un Copa Mundial de la FIFA™, no se les puede dar por muertos. En el repechaje rumbo a este torneo, eliminaron por la vía de los penaltis a potencias como Italia y Gales, demostrando que son un hueso duro de roer si el juego se alarga.

¿Dónde ver el partido Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina?

El partido lo podrás ver atravesando de TV Azteca en Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes a partir de las 17:40 horas (Tiempo del centro de México)

Prepara la botana, porque nos espera un duelo de alta tensión donde el "Viernes Botanero" se adelanta a mitad de semana con las voces de los mejores.

