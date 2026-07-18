Juegos GRATIS del Mundial 2026 que TV Azteca tendrá la transmisión del fin de semana del viernes 17 al domingo 19 de julio

El fin de semana del viernes 17 al domingo 19 de julio de 2026 quedará marcado como uno de los más vibrantes para la televisión deportiva en México. La señal de TV Azteca ha preparado una cobertura de primer nivel que combina la pasión de nuestra liga local con el evento cumbre del balompié internacional: la Gran Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Lo mejor de todo es que los aficionados han podido y podrán disfrutar de este menú futbolístico completamente gratis.

España vs Argentina: Ver EN VIVO y GRATIS la final del Mundial 2026, por tv abierta en TV Azteca

España vs. Argentina por la Gloria Mundial

El clímax de esta jornada se vivirá este domingo 19 de julio con la transmisión en vivo de la Gran Final del Mundial 2026™. El imponente Estadio de Nueva York / Nueva Jersey será el escenario donde la Selección de España y el combinado de Argentina colisionarán en un choque de antología buscando bordar una nueva estrella en su escudo.

La mesa está puesta para ver el duelo generacional y táctico entre el despliegue ibérico y la garra de la albiceleste, que busca retener su corona mundial. La transmisión arrancará desde las 11:30 horas (tiempo del centro de México) para disfrutar de la espectacular Ceremonia de Clausura, antes de dar paso al silbatazo inicial programado a las 13:00 horas.

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La mejor narración y análisis con ‘Los Dueños del Micrófono’

Para un evento de tal magnitud, la oferta de TV Azteca destaca por su alineación estelar en la cabina de transmisión. La espectacular batalla por la Copa del Mundo de la FIFA 2026™ contará con la narración y el análisis único de Christian Martinoli y Luis García. Acompañados por los comentarios de Jorge Campos y Luis Roberto Alves 'Zague', el "Doctor" y Martinoli prometen impregnar el drama, la picardía y la emoción que los ha consolidado como los favoritos de la afición mexicana.

El desenlace del torneo más importante del planeta estará disponible GRATIS en televisión abierta a través de la señal de Azteca 7, así como en las plataformas digitales del sitio web y la aplicación oficial de Azteca Deportes.

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