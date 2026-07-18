Dónde y en qué estadio juegan Francia vs Inglaterra por el tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya se acerca a su tramo final y este sábado 18 de julio se va a estar realizando un partido de suma importancia en suelo norteamericano: se disputará el partido por el tercer lugar en una cita en donde se encontrarán Francia e Inglaterra.

Es importante mencionar que este emparejamiento se va a estar llevando a cabo en el Estadio Miami, un recinto deportivo que tiene la capacidad de albergar a, por lo menos, 65 mil espectadores y que en el pasado albergó la final de la Copa América 2024.

¿Cuándo se inauguró el Estadio Miami?

De acuerdo a información publicada en el sitio web oficial de Olympics, este escenario fue presentado al público en agosto de 1987. Se contempla que su construcción comenzó en el 85 y previamente se había llamado Joe Robbie Stadium, nombre de uno de los fundadores del conjunto Miami Dolphins, escuadra que participa en la NFL.

Ya para el año 2015, los directivos realizaron algunas remodelaciones. Se hicieron inversiones cercanas a los 550 millones de dólares con la idea de mejorar su infraestructura y de este modo construir un recinto imponente para albergar contiendas representativas.

Con estas reformas se mejoraron los aspectos vinculados con la accesibilidad de los hinchas a este territorio, se crearon áreas VIP y de hospitalidad, todos sus asientos fueron renovados y además se instaló una pantalla gigante y un techo que cubre gran parte de las tribunas.

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¿Cuáles son las probables alineaciones del partido entre Francia e Inglaterra?

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliott Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.