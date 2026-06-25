Los juegos GRATIS que TV Azteca tendrá transmisión HOY jueves 25 de junio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Las pantallas de TV Azteca se alistan para llevar la máxima emoción futbolística de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ completamente GRATIS a todos los hogares de México con un duelo de vida o muerte: Ecuador contra Alemania. La cita es este jueves 25 de junio en punto de las 14:00 horas (Tiempo del Centro de México), transmitido a través de Azteca 7, "El Canal del Mundial”, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes .

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El escenario no podría ser mejor en el cierre de actividades del Grupo E. La escuadra de Ecuador, comandada por Sebastián Beccacece, llega a este compromiso con la soga al cuello. Después de sufrir una dolorosa derrota en el debut ante Costa de Marfil (1-0) y un amargo empate sin goles frente a Curazao, el conjunto sudamericano apenas suma un punto de seis posibles. La ecuación para los ecuatorianos es directa y no permite errores: están obligados a derrotar a la potencia germana y esperar que el resultado entre marfileños y curazoleños juegue a su favor para reclamar su boleto a los Dieciseisavos de Final.

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En la otra cara de la moneda se encuentra "Die Mannschaft". Alemania llega al imponente Estadio de Nueva York / Nueva Jersey con absoluta tranquilidad y el liderato de grupo asegurado tras acumular 6 unidades, producto de sus victorias ante Curazao (7-1) y Costa de Marfil (2-1). No obstante, los teutones buscarán mantener el paso perfecto en su camino a la corona mundialista.

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Para no perderse este partidazo, TV Azteca Deportes desplegará a su equipo estelar. Además de la señal abierta en Azteca 7 (cuya previa arranca desde las 13:40 horas), los aficionados podrán sintonizar el juego de forma digital y online totalmente gratis a través de la App de TV Azteca En Vivo, el sitio oficial de aztecadeportes.com. Prepara los botanas, porque Christian Martinoli, Luis García y el resto del equipo están listos para narrar la hazaña o la despedida de Ecuador.

