Los juegos GRATIS que TV Azteca tendrá transmisión HOY miércoles 15 de julio de 2026

Este miércoles 15 de julio de 2026 se juega la segunda semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con un enfrentamiento más pasionales, históricos y cargados de mística: Inglaterra vs. Argentina. Ambas potencias se miden en el Estadio de Atlanta, un duelo imperdible que podrás disfrutar completamente GRATIS y EN VIVO a través de las pantallas de TV Azteca por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes.

VE AQUÍ EL PARTIDO INGLATERRA VS ARGENTINA

Francia vs España | RESUMEN y GOLES | España a la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección que resulte vencedor en esta batalla en Atlanta asegurará su pasaje directo a la gran final del torneo, donde ya espera la Selección de España, que selló su boleto tras derrotar de forma categórica a Francia en la primera semifinal.

Por otro lado, la derrota en este compromiso significará un duro golpe emocional, obligando al perdedor a disputar el siempre amargo partido de consolación por el tercer lugar frente a la escuadra comandada por Kylian Mbappé. No hay margen de error; es ganar o despedirse del sueño de levantar el trofeo más codiciado del planeta.

¿Por qué Argentina saldrá con su uniforme alternativo?

El partido arrastra una enorme carga cultural y deportiva, y la previa ya se juega con factores psicológicos. Como cábala absoluta, la Selección de Argentina saltará a la cancha utilizando su uniforme alternativo. ¿El motivo? Emular la histórica indumentaria con la que derrotaron 2-1 a los británicos en el mítico Mundial de México 1986.

Al respecto, el estratega de los "Tres Leones", Thomas Tuchel, reconoció en conferencia de prensa ante los micrófonos de TV Azteca que no estaba enterado del detalle supersticioso de los sudamericanos, aunque bromeó afirmando que él "hubiera hecho exactamente lo mismo" de estar en sus zapatos.

TE PUEDE INTERESAR:



¿A qué hora y dónde ver el partido GRATIS?

No te pierdas ni un solo detalle de este choque de titanes con la narración de los mejores del mundo: Christian Martinoli, Luis García y Jorge Valdano.