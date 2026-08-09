Juegos de HOY domingo 9 de agosto de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026

La actividad de la Leagues Cup 2026 este domingo 9 de agosto tiene ocho encuentros cargados de tensión. La representación mexicana y la estadounidense miden fuerzas en choques donde dejar ir puntos significaría despedirse prematuramente del certamen.

Seattle Sounders vs. Querétaro (13:30 hrs - Lumen Field)

La jornada arranca en el noroeste estadounidense. Los Gallos Blancos del Querétaro saltan al campo obligados a corregir el rumbo tras su tropezón inicial. Enfrentan a un Seattle Sounders siempre letal en casa, cuyo juego dinámico por las bandas pondrá a prueba la solidez de la zaga queretana.

Cruz Azul vs. New York City FC (17:30 hrs - Sports Illustrated Stadium)

La Máquina Celeste reaparece en la escena internacional con la misión de imponer condiciones. El cuadro cementero choca contra un New York City FC caracterizado por la posesión de pelota, en un duelo táctico que promete intensidad en el centro del campo.

Philadelphia Union vs. Necaxa (17:30 hrs - Subaru Park)

Los Rayos del Necaxa buscan dar la campanada en Chester. El planteamiento ordenado de los hidrocálidos chocará ante la solidez física y el peligro a pelota parada que suele desplegar Philadelphia Union ante su gente.

Chicago Fire vs. Santos Laguna (18:00 hrs - SeatGeek Stadium)

Duelo de diferentes realidades en Illinois. Santos Laguna requiere recuperar su contundencia ofensiva para superar a un Chicago Fire impredecible, que apelará a la velocidad de sus atacantes para lastimar los espacios del conjunto verdiblanco.

Nashville SC vs. Atlético de San Luis (18:00 hrs - GEODIS Park)

El conjunto potosino visita uno de los estadios más complicados de la MLS. Atlético de San Luis apostará al juego de transición rápida para sorprender a un Nashville SC caracterizado por su rigor defensivo y efectividad al contraataque.

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Austin FC vs. Puebla (19:00 hrs - Q2 Stadium)

La Franja del Puebla encara una dura prueba en suelo tejano. Ante un Austin FC que suele presionar alto desde los primeros minutos, los camoteros necesitarán concentración absoluta para evitar sorpresas tempraneras.

San Diego FC vs. Tijuana (20:00 hrs - Snapdragon Stadium)

El 'Clásico de la Frontera' vivirá un capítulo inédito e histórico. Xolos cruza la demarcación territorial para medirse a San Diego FC en un duelo de alta rivalidad regional donde no hay margen de error.

América vs. Portland Timbers (20:15 hrs - Providence Park)

Las Águilas del América cierran el telón dominical en Oregon. El cuadro azulcrema busca ratificar su condición de favorito al título frente a unos Timbers verticales que intentarán hacer valer su localía ante una masiva afición americanista.

