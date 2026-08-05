Los juegos de la Leagues Cup 2026 que se disputan HOY miércoles 5 de agosto

La Leagues Cup 2026 continúa su marcha este miércoles 5 de agosto con una cartelera que pondrá a prueba el orgullo de la Liga BBVA MX frente a una Major League Soccer (MLS) que cada año luce más competitiva, destacando el debut del monarca defensor.

Inter Miami vs Atlético de San Luis (17:30 hrs, Nu Stadium)

El equipo potosino comandado por Diego Mejía tiene una de las misiones más complejas del torneo: debutar frente al gran favorito. El Inter Miami de Lionel Messi se presenta ante su gente luciendo un mediocampo de ensueño tras las incorporaciones de Rodrigo De Paul y Casemiro para esta temporada. San Luis viaja con la clara convicción de incomodar y buscar transiciones rápidas que logren silenciar la fiesta en Florida.

Monterrey vs Orlando City (17:30 hrs, Inter&Co Stadium)

Simultáneamente, los Rayados de Monterrey buscarán ratificar su etiqueta de candidatos al título. Con una de las plantillas más profundas del continente, los regiomontanos intentarán imponer condiciones ante un Orlando City que siempre resulta un hueso duro de roer en su clima húmedo. Será una prueba de fuego para medir el orden defensivo de La Pandilla ante la verticalidad característica del equipo de la MLS.

FC Dallas vs Querétaro (18:30 hrs, Texas Health Mansfield Stadium)

Los Gallos Blancos viajan a suelo texano con la firme intención de revivir el espíritu combativo que suele catapultar a los equipos menos favorecidos. Enfrente tendrán a un FC Dallas dinámico, que intentará aprovechar la velocidad por las bandas y el empuje de su público para desarticular el cerrojo queretano en un duelo de pronóstico sumamente reservado.

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Nashville SC vs León (18:30 hrs, Geodis Park)

La Fiera pisa la llamada "Ciudad de la Música" para protagonizar lo que se perfila como un auténtico choque de ajedrez táctico. El conjunto esmeralda, fiel a su ADN de posesión y circulación de pelota, chocará contra un Nashville estructurado, sumamente físico y letal a balón parado. Quien logre adueñarse del mediocampo tendrá medio partido en la bolsa.

Toluca vs Seattle Sounders (20:00 hrs, Estadio Nemesio Díez)

La historia se escribe hoy en el Estado de México. Por primera vez en la historia del torneo, la Leagues Cup disputa partidos de su primera fase en territorio azteca. El infierno abrirá sus puertas para recibir ni más ni menos que al Seattle Sounders, flamante campeón defensor de la edición 2025. Los Diablos Rojos apostarán por asfixiar al cuadro de Washington utilizando el peso de su afición, la altitud y una presión asfixiante desde el silbatazo inicial.

Los Angeles FC vs Guadalajara (20:30 hrs, BMO Stadium)

El telón de esta vibrante jornada cae con un choque de potencias en la Costa Oeste. Chivas invadirá el BMO Stadium, donde el abrumador apoyo de la afición rojiblanca en California los hará sentir como en casa. LAFC es garantía de espectáculo ofensivo y transiciones a toda velocidad, lo que obligará al Rebaño Sagrado a rozar la perfección táctica si aspira a salir con los tres puntos de un partido que promete intensidad al límite.

