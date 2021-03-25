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Juegos Olímpicos diferentes: ¡Sin público extranjero Tokio 2020!

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se celebrarán oficialmente sin público foráneo, para evitar una posible ola de contagios por covid-19.

Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Escrito por: Andrea Sola

Finalmente una de las preguntas que estaban en el aire fue respondida: Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 no contarán con público extranjero de manera definitiva.

La noticia es oficial, y se dio a conocer el 20 de marzo tras la reunión que sostuvieron vía remota, la presidenta de los juegos de Tokio 2020, el presidente del Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico Internacional, la gobernadora de Tokio y la ministra nipona encargada de los Juegos.

La principal razón de haber tomado esta difícil decisión, fue poder garantizar unos juegos seguros para los participantes y el público japonés. Sin embargo, la presidenta de Tokio 2020 dejó abierta la posibilidad de que ciertas personas involucradas en la organización pudieran llegar a entrar al país, sin dar muchos detalles al respecto.

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Esta decisión está basada además, en que hay funciones difíciles de reemplazar por alguien que resida en el país (como por ejemplo el ser capaces de hablar un idioma determinado).

Los organizadores expresaron que la decisión final sobre los espectadores nacionales se tomará en abril. El gobierno de Japón, también mantiene el veto de entrada a extranjeros desde diciembre para evitar el riesgo de que se introduzca en el país otras variantes del coronavirus mas contagiosas.

La afición en el mundo recibirá su debido reembolso por Tokio 2020

Esta medida implica que se reembolsará al Comité Organizador de Tokio el precio de las entradas olímpicas y paralímpicas compradas por residentes en el extranjero. Este comité organizador vendió 4.5 millones de entradas solo en Japón, además de las 800,000 solicitudes aproximadas de devolución el año pasado por el aplazamiento. Habría que agregar el millón de entradas que se habrían vendido en el extranjero (sin ser cifra oficial).

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Las cifra aproximadas de contagios en Japón desde que inició la pandemia es de aproximadamente 453,616 casos, de los cuales 116,149 son sólo en Tokio; las cifras de fallecidos giran alrededor de 8,783.

Tokio 2020

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