Juegos Olímpicos de Invierno: Calendario de Sarah Schlaper en esquí alpino durante Milano-Cortina 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 serán especiales para la mexicana Sarah Schlaper al presentarse en su séptima justo olímpica y por convertirse en la primera madre que competirá con su hijo, Lasse Gaxiola.

Calendario de Sarah Schlaper en esquí alpino durante Milano-Cortina 2026

A sus 46 años, Schlaper se convertirá en la primera persona en alcanzar las siete justas olímpicas y en Milano Cortina 2026 tendrá un par de pruebas en las que buscará colgarse una medalla olímpica.

La primera prueba de Sarah Schlaper será el próximo jueves 12 de febrero a las 4:30 horas, tiempo del centro México en donde competirá en esquí femenil supergigante. Se trata de una prueba de velocidad que requiere de una gran técnica para descensos a gran velocidad.

Schlaper volverá a competir nuevamente el domingo 15 de febrero en la prueba eslalon gigante, con su primera turno en punto de las 3:00 horas y la segunda a las 6:30 horas, ambas tiempo del centro de México.

Cabe señalar que el calendario podría sufrir modificaciones y ajustes dependiendo de las condiciones climatológicas.

¿Quién es Sarah Schlaper?

Sarah Schlaper es una esquiadora nacida en Glenwood Springs, Colorado, Estados Unidos, el 19 de febrero de 1979 que compitió bajo la bandera su país en los Juegos Olímpicos de Invierno de Nagano 1998, Salt Lake City 2002, Turín 2006 y Vancouver 2010.

Se retiró en 2011, pero tras adquirir la nacionalidad mexicana a través de su matrimonio con el entrenador Federico Gaxiola volvió a la competencia bajo la bandera de México.

Como mexicana, Schlaper ha participado en Pyeongchang 2018, Beijing 2022 y Milano Cortina 2026.

