¿No es lo que esperaba? Así es el nuevo equipo de Igor Lichnovsky en Turquía

Se terminó la novela entre el Club América e Igor Lichnovsky, quien se decantó por jugar en Europa, pero no en las principales ligas, sino en la de Turquía. El defensa fue presentado por su equipo , en donde asumirá un nuevo reto, pues mientras en México peleaba por campeonatos, con el Fatih Karagümrük lo hará por no descender.

El chileno ya fue presentado en su nuevo equipo y ya hasta posó con el jersey del conjunto. Sin embargo, su aventura en el viejo continente no será fácil y quizá la que no esperaba, ya que actualmente Fatih Karagümrük marcha en último lugar de la Superliga de Turquía, donde juega Edson Álvarez, quien recibió una propuesta para regresar al Ajax.

El chileno llega a un equipo que marcha en último lugar de la Superliga de Turquía.|@karagumruk_sk

El central llega a Turquía con la encomienda de fortalecer la saga defensiva, pues en 20 fechas disputadas de la Temporada 2025-2026, el club tiene registro de 2 victorias, 3 empates y 15 derrotas. Actualmente, el conjunto debe hacer el doble de puntos que tiene para salir de la zona de descenso.

El fin de la telenovela de Igor con el América

El conjunto de Coapa confirmó la salida de Igor a través de un breve comunicado, en el que le agradecieron su entrega y por ser partícipe de una etapa histórica del club, como fue la obtención de un tricampeonato de la Liga BBVA MX.

“Muchas gracias por haber defendido nuestros colores y ser parte de una etapa histórica del Club América, Igor Lichnovsky. ¡Te deseamos el mayor de los éxitos en lo que venga!”, publicó el conjunto azulcrema en sus redes sociales.

Cabe recordar que el defensa no entró en planes de las Águilas para este Clausura 2026, por lo que fue puesto como transferible. En primera instancia sonó para los Tuzos del Pachuca, pero finalmente se decantó por el futbol europeo.