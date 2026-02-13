Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026: Fecha y horario de la competencia de Lasse Gaxiola en esquí alpino

El mexicano Lasse Gaxiola debutará este fin de semana en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 en la prueba de Eslalon gigante varonil y sin importar lo que pase en su actuación hará historia por competir en la misma justa olímpica que su madre, Sarah Schleper.

¿Cuándo compite Lasse Gaxiola en Milano Cortina 2026?

Lasse Gaxiola hará su presentación este sábado 14 de febrero durante la madrugada cuando se presente en la prueba de Eslalon gigante varonil.

El esquiador mexicano volverá a la actividad hasta el lunes 16 de febrero cuando compita en la Eslalon varonil buscando colgarse un metal olímpico.

Sábado 14 de febrero:



Eslalon gigante varonil - Carrera 1 | 3:00 horas

Eslalon gigante varonil - Carrera 2 | 6:30 horas

Lunes 16 de febrero:



Eslalon varonil - Carrera 1 | 3:00 horas

Eslalon Varonil - Carrera 2 | 6:30 horas

¿Quién es Lasse Gaxiola?

Lasse Gaxiola, de 16 años, es hijo de la esquiadora estadounidense naturalizada mexicana Sarah Schlaper y del mexicano Federico Gaxiola, por lo que, al igual que su madre, cuenta con doble nacionalidad.

Desde muy pequeño comenzó a practicar esquí ante la influencia de su madre y al haber nacido en una zona montañosa de nieve y con tradición como Colorado, Estados Unidos.

Gaxiola fue entrenado por leyendas como Erich Sailer, quien ha preparado a campeonas olímpicas como Lindsey Vonn o Julia Mancuso y a la propia Sarah Schleper.

El mexicano es el atleta más joven en competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 a los que accedió gracias a su posición en el ranking de la FIS.

