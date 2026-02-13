Las fotos inéditas que emocionan a Pumas UNAM: Regina Martínez y una historia increíble

Regina Martínez hizo historia al convertirse en la primera mexicana en participar en la prueba de esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. Lo que llamó la atención de su participación fueron las fotos inéditas que emocionaron a los aficionados de Pumas UNAM, club en el que jugó un paraguayo que hoy es fichaje bomba en Sudamérica.

La esquiadora hizo su sueño realidad de competir en una competencia mundial de tal magnitud y lo hizo portando los colores del conjunto universitario, como en los viejos tiempos, ya que antes de brillar sobre la nieve, jugó en las inferiores de la UNAM, hasta que emigró a Estados Unidos para continuar sus estudios.

La esquiadora portó un suéter con el mítico puma del conjunto universitario.|Pumas MX

La atleta portó en la competencia un suéter con el logo del característico puma del equipo de la Liga BBVA MX y un gorro con los patrones de los Juegos Olímpicos de 1968 que se disputaron en México. Su vestimenta causó gran revuelo en las redes sociales, sobre todo el del equipo de sus amores, que la felicitó por tal hazaña.

“Regina, de sangre azul, piel dorada y sobre todo, corazón puma. Muchas felicidades por representar a México y a los Pumas con todo ese orgullo. Te mandamos un fuerte abrazo”, compartió el club universitario en sus redes sociales.

¿Cómo le fue a Regina Martínez en la competencia?

Martínez picó piedra durante 8 años para poder clasificar a unos Juegos Olímpicos de Invierno, mientras practicaba el deporte con los estudios y lograra titularse de médica, profesión que actualmente desempeña en Minnesota, Estados Unidos.

La mexicana culminó su participación en el sitio 108 en a prueba de los 10 kilómetros con un tiempo de 34 minutos y 5 segundos. Mientras que el podio fue conformado por las suecas Frida Karlsson y Ebba Andersson, así como por la estadounidense Jessie Diggins.

Pese a que cruzó la meta en último lugar en su primera experiencia en un evento de tal magnitud, esta experiencia le servirá a Regina en el siguiente proceso y volver a representar a México en los Juegos Olímpicos de Invierno que se disputarán en los Alpes de Francia en 2030.