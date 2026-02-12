Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026: Fecha y horario de la competencia de Sarah Schleper en esquí alpino

Los Juegos Olímpicos de Invierno con sede en Milano Cortina 2026 siguen su marcha. Luego de la participación de Donovan Carrillo en el programa corto de patinaje artístico, el mexicano ya tiene su boleto a la instancia por medalla a disputarse en el programa libre este viernes 13 de febrero, sin embargo, hay otros atletas que salen a escena en el evento que se desarrolla en Italia.

En la prueba de esquí alpino, Sarah Schleper se presenta en Milano Cortina. Con 46 años de edad, la esquiadora vive sus séptimos Juegos Olímpicos de Invierno y este jueves 12 de febrero sale a escena en punto de las 4:30 de la mañana, tiempo de la CDMX, imponiendo un récord al ser la esquiadora con más participaciones en justas invernales.

¿Qué es el esquí alpino?

Con Sarah Schleper y Lasse Gaxiola como representantes de México en dicha prueba, repasamos las reglas del esquí alpino, competencia con historia que forma parte del programa olímpico desde 1936.

La prueba consiste en descender por una pista en un recorrido marcado hasta llegar a la meta, teniendo como objetivo cruzar por todas las puertas en el menor tiempo posible. Para este jueves 12 de febrero, Sarah Schleper se presenta en el evento de velocidad llamado Super G. Posteriormente, el domingo 15 de febrero la esquiadora se vuelve a presentar en la prueba de Slalom Gigante.

En el caso de Lasse Gaxiola, la mexicana se va a presentar en Milano Cortina 2026 el próximo sábado 14 de febrero en el Slalom Gigante y el lunes 16 en Slalom, ambas pruebas también se van a llevar a cabo en la madrugada del horario en México.

