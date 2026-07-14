Juegos de semifinales que se disputarán HOY martes 14 de julio del Mundial 2026™

Hoy martes 14 de julio, el imponente Estadio Dallas es el anfitrión del duelo entre las selecciones de Francia y España a partir de las 13:00 horas (Tiempo del Centro de México) en la primera semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El ganador tendrá un boleto directo a la gran final del próximo domingo en Nueva York.

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Para los aficionados en México, la cita arranca temprano. TV Azteca iniciará su transmisión completamente EN VIVO a partir de las 12:40 horas a través de Azteca 7 y por nuestro sitio (aztecadeportes.com) y la APP de Azteca Deportes tendrá un previo que comenzará a las 12:05 horas, permitiendo disfrutar del análisis previo, las alineaciones confirmadas y el color de un estadio que lucirá a su máxima capacidad.

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¿Cómo llegan Francia y España para este duelo?

El duelo presenta un contraste de virtudes que promete noventa minutos (o más) de pura antología táctica. Por un lado, la escuadra dirigida por Didier Deschamps llega impulsada por un aparato ofensivo de miedo. Su máxima figura, Kylian Mbappé, comanda la delantera con paso firme al registrar 8 goles en lo que va de la justa, manteniéndose en una carrera encarnizada por la Bota de Oro del torneo. Secundado por la visión de Michael Olise, Les Bleus han demostrado una contundencia implacable, despachando recientemente a Marruecos con un categórico 2-0 en los cuartos de final.

Por su parte, la 'Furia Roja' de Luis de la Fuente presume el equilibrio perfecto y, sin duda, la mejor defensa del campeonato. Con una zaga liderada por el joven Pau Cubarsí y el experimentado Aymeric Laporte, España ha permitido un solo gol en contra a lo largo de toda la competencia. En ataque, la genialidad de Lamine Yamal y el instinto de Mikel Oyarzabal han sido las llaves para destrabar partidos de alta exigencia, como el sufrido triunfo por 2-1 frente a Bélgica que los catapultó a esta antesala de la final.

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España domina los enfrentamientos entre ellos

Aunque la historia general favorece ligeramente a los ibéricos, el recuerdo fresco de las semifinales de la UEFA Euro 2024 y la Nations League 2025, donde España eliminó a los galos en partidos de alta intensidad, añade un sabor inequívoco a revancha para el combinado francés.

