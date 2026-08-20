Jugaba en la Liga Expansión MX, llegó a Cruz Azul y ya maneja un carro de lujo

La vida de un futbolista puede cambiar en cuestión de meses. Después de competir durante los últimos años en la Liga de Expansión MX, un jugador recibió la oportunidad de incorporarse a Cruz Azul como agente libre. Ahora, además de formar parte del plantel cementero, ha sido visto manejando una camioneta de lujo.

Se trata nada de Juan José Calero, atacante que llegó a La Máquina procedente de Venados de Mérida. Tras dar el salto al vigente campeón de la Liga BBVA MX, se lo vio en un bonito vehículo. Su nuevo presente incluso le permite disfrutar de un carro que pertenece a una de las marcas más reconocidas.

Juan José Calero marcó uno de los 2 tantos con los que la Máquina le sacó el empate al Atlético de San Luis en la jornada 1 de la categoría Sub-21.|Club de Futbol Cruz Azul

¿Qué carro conduce el futbolista de Cruz Azul y cuánto cuesta?

Calero fue visto a las afueras de las instalaciones de La Noria mientras conducía una Mercedes-Benz Clase GLC. El vehículo pertenece al segmento de SUV premium de la marca alemana y destaca por su equipamiento y tecnología.

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De acuerdo con precios de concesionarias en México, una Mercedes-Benz Clase GLC tiene un precio inicial cercano a 1.2 millones de pesos mexicanos. El costo puede aumentar dependiendo de la versión, el año y los elementos adicionales.

Grande Juan José Calero que al ver a un aficionado en silla de ruedas detubo su paso para que le regalará 📸 & ✍🏾 Y Carlos Rodríguez como siempre atendiendo a la banda del campeón!! pic.twitter.com/cEOiAcMx6b — El CHEMIN (@ElChemin1) August 19, 2026

La camioneta cuenta con un motor 2.0 litros turbo de cuatro cilindros, transmisión automática 9G-TRONIC y tracción integral 4MATIC. También desarrolla hasta 255 caballos de fuerza y puede acelerar de 0 a 100 k/h en 6.2 segundos.

¿Cuánto pagó Cruz Azul por este futbolista?

Cruz Azul no pagó una cifra por el fichaje de Juan José Calero, ya que el delantero llegó al club en condición de agente libre después de finalizar su vínculo con Venados de Mérida.

|Instagram: Juan José Calero

Para Calero, la operación significó un importante salto deportivo. Después de jugar en la Liga de Expansión MX, pasó a formar parte de uno de los planteles más importantes del futbol mexicano y que viene de ganar el Clausura 2026.

La trayectoria de Juan José Calero: de la Liga Expansión MX a Cruz Azul

Juan José Calero ha tenido que recorrer distintos caminos dentro del futbol mexicano antes de llegar a Cruz Azul. Durante los últimos años encontró en la Liga de Expansión MX su lugar, con Venados de Mérida como su último equipo.

En pocos meses, Calero pasó de la segunda categoría del futbol mexicano a vivir una realidad completamente diferente, dentro y fuera de la cancha con un carro espectacular.

