OFICIAL: El nuevo delantero estrella de Cruz Azul ya se estrenó con GOL en el Apertura 2026

Cruz Azul arrancó el torneo Apertura 2026 y las buenas noticias ya empiezan a llegar desde La Noria. Uno de los nuevos rostros a la ofensiva no tardó en demostrar su olfato goleador y ya gritó su primer tanto como jugador cementero.

Se trata de Juan José Calero. El delantero colombo-mexicano, hijo del histórico Miguel Calero, vio actividad este viernes en calidad de visitante ante el Atlético de San Luis. Aunque lo hizo con la categoría juvenil sub-21, para ir tomando ritmo de competencia, su impacto se notó de inmediato.

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Calero saltó a la cancha como titular y al minuto 40 mandó guardar el balón a las redes, marcando el segundo tanto para Cruz Azul y enviando al equipo al descanso con un 0-2 a favor.

El partido se complicó y terminó con un empate 2-2 en el tiempo regular, pero los celestes lograron llevarse el punto extra tras una larguísima y dramática tanda de penales que finalizó 14-13.

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La Máquina Sub21 se impone en la tanda de penales para llevarse el punto extra en la jornada inaugural. pic.twitter.com/3h0cydu3sy — Cruz Azul Hidalgo (@AzulBasicas) July 17, 2026

Registrado para brillar en Primera División de la Liga MX

Aunque sumó minutos y anotó con la filial, Juan José Calero es refuerzo oficial del primer equipo de Cruz Azul. El atacante de 27 años tiene un contrato firmado por los próximos dos años y está registrado de lleno para encarar la Liga MX.

Su paso por las categorías inferiores es simplemente una estrategia habitual en el futbol mexicano. La idea es mantener en activo a los jugadores que buscan alcanzar su mejor estado físico, para que no pierdan ritmo mientras pelean por ganarse los minutos en Primera División.

Calero llega a La Máquina como agente libre, pero con el cartel de haber firmado un año espectacular con los Venados de Mérida en la Liga de Expansión. Ahí se coronó como Campeón de Goleo y registró la nada despreciable marca de 22 anotaciones en el último año, una cuota que ahora buscará replicar en el máximo circuito.

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