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Video viral: la mala definición de Cristiano Ronaldo que demuestra que ya no está en su prime

CR7 falló un gol increíble con el Al-Nassr y sorprendió a todos

Video viral: la mala definición de Cristiano Ronaldo que demuestra que ya no está en su prime

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Aunque hace poco Cristiano Ronaldo marcó un golazo como si tuviera 20 años, en su último partido con el Al-Nassr tuvo una pésima definición que demuestra que ya no está en su prime como futbolista. A pesar de ser uno de los mejores jugadores de la historia del futbol, esta vez dejó a las claras que ya no es aquel que brillaba en el Manchester United y el Real Madrid.

Mientras que se habla muy poco del gran nivel de Cristiano Ronaldo Jr., el hijo del astro portugués, el futbolista de con pasado en Juventus viene de fallar un gol increíble en la Liga Saudí. Precisamente en el duelo entre el Al-Qadsiah y el Al-Nassr, válido por la Jornada 31 del campeonato de Arabia Saudita, CR7 tardó varios segundos en definir y perdió una ocasión clara de gol.

Cristiano Ronaldo Al Nassr
Crédito: Al Nassr

El gol fallado por Cristiano Ronaldo que se hizo viral en redes sociales

El equipo amarillo iba en busca de un nuevo gol para cambiar el pésimo resultado que se estaba dando. En ese sentido, Cristiano Ronaldo recibió un pase largo que lo dejó de cara al portero rival. Sin embargo, en lugar de definir como lo hacía en su ‘prime’, terminó retrocediendo de forma increíble. Cuando quiso girar para intentar rematar, ya era demasiado tarde.

TE PUEDE INTERESAR:

Finalmente el Al Nassr perdió 3-1 como visitante ante el Al-Qadsiah de Julián Quiñones y puso en riesgo el campeonato, a tres fechas del final. Pues el Al-Hilal todavía tiene posibilidades de alcanzarlo si consigue buenos resultados en los últimos partidos. Lo cierto es que el crack portugués de 41 años no pudo ayudar a su equipo en esta oportunidad.

Julián Quiñones fue el némesis de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

Por un lado, Julián Quiñones fue uno de los futbolistas que marcó un gol para el Al-Qadsiah que le ganó 3-1 al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Además, el delantero mexicano de 29 años le lleva ventaja a CR7 en la pelea por ser el máximo goleador de la temporada en Arabia Saudita:

  • Julián Quiñones: 33 goles en 32 partidos (29 en 28 en la Liga Saudí).
  • Cristiano Ronaldo: 27 goles en 33 partidos (25 en 27 en la Liga Saudí).

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Cristiano Ronaldo Al-Nassr

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