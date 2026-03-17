Vale apenas 22 millones y ya superó un récord de Cristiano Ronaldo en Portugal

Cristiano Ronaldo no tuvo mucha acción en Sporting de Lisboa, equipo que lo formó como futbolista durante su adolescencia. Sin embargo, esto se debe al gran nivel que el delantero portugués demostraba con tan solo 17 años de edad. Desde su debut como profesional en 2002, ‘CR7’ jugó 31 partidos con los lusos y firmó un saldo de 5 goles y 7 asistencias. En la actualidad, estos números se ven opacados por un delantero que atraviesa un gran momento.

Desde su llegada a mediados de 2025, Luis Suárez se ha convertido en el jugador más destacado del Sporting. El colombiano de 22 millones de euros llegó con la misión de reemplazar al sueco Viktor Gyökeres y rápidamente lo dejó en el olvido. En la presente temporada, el ex-Almería suma 31 goles y 6 asistencias en 40 partidos jugados, superando con creces los números que había demostrado Cristiano Ronaldo en sus inicios.

Luis Suárez anotó 31 goles en 40 partidos con Sporting|Crédito: Sporting CP

Sin embargo, hay que resaltar que son dos contextos totalmente distintos. Por un lado, Cristiano venía de sumar sus primeros minutos en Primera División y, aún así, logró destacar con números llamativos a su corta edad. Tanto es así que, en 2003, Manchester United desembolsó 19 millones de euros para comprar la totalidad de su ficha, llegando a la Premier League con apenas 18 años.

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Por el otro, Luis Suárez fichó con el Sporting siendo un futbolista ya consagrado en el futbol. El canterano de Leones de Colombia venía de tener una excelsa temporada con el Almería de España, por lo que el conjunto portugués decidió pagar más de 22 millones de euros por su ficha en julio del año pasado. Con 28 años está firmando una temporada espectacular en Lisboa, pero ya siendo un futbolista experimentado.

Los números de Cristiano Ronaldo con 41 años

El crack portugués se encuentra en los últimos años de su carrera profesional y, pese a ello, sigue manteniéndose en vigencia en Arabia Saudita. A lo largo de la presente temporada, Cristiano Ronaldo disputó 26 partidos oficiales con Al Nassr y, de momento, acumula 22 goles anotados y 4 asistencias. Unos números más que especiales para un futbolista que cuenta con 41 años de edad.

