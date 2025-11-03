Este es el jugador de América que los aficionados más aman en todo México, según la IA

No caben dudas de que el América es uno de los clubes que más división de opiniones genera en el país, lo que muchas veces provoca que los aficionados no vean con buenos ojos a sus futbolistas. Pese a esto, la inteligencia artificial elaboró un análisis para determinar que figura de las "Águilas" es bien valorada por el resto de fanáticos.

ChatGPT se encargó de evaluar la plantilla actual del equipo y determinar que futbolista es visto con mejores ojos fuera de la Calzada de Tlalpan. Sin embargo, aclaró en primera instancia: "La popularidad o el cariño hacia un jugador del América depende de múltiples factores; desde la relación con la afición nacional, hasta su comportamiento fuera de la cancha y su paso por la Selección ".

Tras descartar varios nombres y evaluar distintas variables, la IA determinó que el futbolista más querido es ni más ni menos que Luis Ángel Malagón, portero titular del equipo y de la Selección de México. "Ha tenido actuaciones destacadas que le han ganado reconocimiento entre los aficionados", destacó en su análisis.

Instagram Luis Ángel Malagón / @angel_malagonv

El buen rendimiento de Malagón en América le valió su convocatoria al "Tri", donde se consolidó como el guardameta titular. Más allá de la dura derrota reciente ante Colombia (no fue de la partida frente a Ecuador), tuvo un nivel destacado en encuentros pasados y hasta logró mantener su valla invicta en 12 oportunidades.

"Malagón aparece como una figura emergente al combinar juventud, buen rendimiento y perfil identificable", señaló la IA. Además, cabe destacar que fue galardonado con el premio al mejor portero de la pasada Copa Oro en la que sólo concedió tres goles y gritó campeón.

La mención de la IA a un histórico del América

El nombre de Malagón no fue el único destacado por ChatGPT, dado que también se animó a hacer un balance histórico. Teniendo en cuenta la larga lista de jugadores que brillaron en el América, la IA fue contundente al determinar que el más amado en México es Cuauhtémoc Blanco.

El delantero que brilló en la Liga MX y el "Tri" está en el corazón de millones de mexicanos, independientemente del equipo del que sean aficionados. Con la Selección, Blanco ganó tres títulos, disputó tres Mundiales y convirtió 38 tantos.