Insólito: el jugador que usó la IA de ChatGPT para poder jugar en un equipo de Inglaterra

La inteligencia artificial avanza a pasos gigantescos y ahora, según Demetri Mitchell, puede ayudarte a negociar salarios. El futbolista canterano de Manchester United (equipo que puso fin al invicto del Chelsea en 2025/26) es tendencia a nivel mundial por asegurar que la IA de ChatGPT le ayudó a negociar su contrato con el Leyton Orient de la tercera división de Inglaterra.

¿Qué dijo Mitchell sobre la IA y su salario?

En el podcast ‘From my left’, Mitchell, que en ese entonces se encontraba como agente libre, fichó por el Leyton de la EFL League One y reveló cómo comenzó todo. “Orient me envió una oferta y luego comencé a usar ChatGPT, preguntándole cómo negociar el acuerdo y qué decir en él”, soltó en primera instancia. La IA también es capaz de realizar análisis extensos como decidir quién es mejor entre Guillermo Ochoa y Jesús Corona .

Posteriormente, el mediocampista inglés detalló qué fue lo que le pidió a la herramienta de Open AI exactamente: “Esto es lo que ganaba la temporada pasada. Me mudo a Londres, ¿cuánto cuesta vivir? Mi esposa se va a mudar conmigo, con mi pequeño (hijo). Pensé que podía ganar un poco más”.

TE PUEDE INTERESAR:



“Como no trabajé con un agente, recibo esa cantidad como comisión por firmar [el contrato]", agregó. Así fue como Mitchell negoció su salario con su nuevo equipo y afirmó que “ChatGPT ha sido su mejor agente hasta la fecha”. Finalmente, agregó que las comisiones de los representantes suelen ser de un 5%, mientras que pagar la opción ‘Plus’ de ChatGPT cuesta apenas 15 libras esterlinas, ahorrándose mucho dinero.

INCREÍBLE LO QUE HACE LA IA 😲🤖



Demetri Mitchell fichó con el Leyton Orient de la tercera división inglesa gracias a la IA de ChatGPT.



El futbolista contó que usó IA para saber como responder en las negociaciones y pedir un aumento de sueldo.



“Le expliqué a la IA lo que… pic.twitter.com/vOKu6eqPPW — Analistas (@SomosAnalistas_) October 6, 2025

¿Cómo negociar mi salario con ChatGPT?

Existe la posibilidad de que ChatGPT te ayude a negociar tu propio salario, tal y como lo hizo Mitchell en Inglaterra. Hay varias formas y una de ellas es crear una línea de tiempo clara y así lo confirmó Rebecca Ann, fundadora de The Successful Leaders’ Collective, una comunidad exclusiva diseñada para mujeres con un alto potencial.

Utilizando este método, deberás ordenarle a ChatGPT lo siguiente: “Quiero hablar con mi [empleador o cliente] sobre un aumento salarial. Yo [dirijo una empresa en/desempeño el cargo de] [describa el propósito de su trabajo]. Mi [función de la persona a la que reporta] se enfrenta al problema de [describa el problema que su empresa pretende resolver] y mi trabajo le apoya con [describa cómo contribuye a este resultado].

Actualmente desempeño las funciones y responsabilidades de [describa sus responsabilidades clave aquí] y mi objetivo es que estas se vean reflejadas en un aumento salarial, específicamente [indique el aumento de contrato que busca]. Como asesor profesional, cree un cronograma claro para preparar una conversación sobre mi deseo de un aumento salarial. Mi objetivo es aprovechar esto para iniciar las negociaciones el [fecha]".