Él sería el jugador por el que cambiarían a Santiago Gimenez en Milan y vale 15 millones MENOS

Todo indica que Santiago Gimenez podría ser considerado como moneda de cambio en el Milan para el próximo mercado de fichajes. Así como había sucedido hace algunos meses con la posibilidad de que se marche a la Roma, ahora podría tener un destino de Premier League. Mientras tanto, su posible reemplazo vale 15 millones de euros menos que él y no deja de sorprender.

Mientras que Santi Gimenez imita a Erling Haaland para recuperarse de su lesión de tobillo , distintos reportes internacionales colocan al mexicano como moneda de cambio entre el Milan de Italia y el West Ham de Inglaterra. Su reemplazante sería nada menos que Niclas Füllkrug, un delantero alemán que cuesta € 10,000,000; mucho menos que el ex Cruz Azul.

Santiago Gimenez Santiago Gimenez podría ser el segundo mexicano en ganar el Scudetto

El intercambio que se daría entre Santiago Gimenez y Niclas Füllkrug

Distintos reportes de Europa aseguran que Santiago Gimenez podría pasar de la Serie A con el Milan, a la Premier League con el West Ham. Su sustituto sería precisamente el futbolista de ese equipo, Niclas Fullkrug. Algo que los diferencia mucho es la edad y el valor de mercado.

TE PUEDE INTERESAR:



De acuerdo a los datos de Transfermarkt, el mexicano de 24 años vale 25 millones de euros. Mientras tanto, el nacido en Alemania de 32 años cuesta 10 millones de la moneda europea. Así, además de la diferencia de 8 años de edad, también Santiago Gimenez vale 15 md€ más que Niclas Fullkrug, por lo que, a priori, sería un negocio perfecto para el West Ham.

Leonhard Simon/REUTERS Niklas Fulkrug, jugador de la Selección de Alemania.

¿Qué gana y qué pierde Santiago Gimenez si sale del Milan?

Si bien esta temporada no está jugando competencias europeas, se sabe que es mucho más sencillo clasificar a la Champions League o a la UEFA Europa / Conference League jugando en el Milan que en el West Ham, puesto que la Premier League tiene equipos mucho más grandes y de mejor nivel. En ese sentido sería un punto negativo para el mexicano.

Si bien no se sabe cuánto dinero podría ganar en el West Ham, no es un secreto que la Premier League mueve más dinero que la Serie A, razón por la que podría llegar a tener un mejor salario en Inglaterra con Italia.

Cabe destacar que no es la primera vez que en el Milan ven a Santi Gimenez como moneda de cambio. Su rendimiento no es el mejor y no aporta goles, razón por la que en el mercado de fichajes anterior habían planeado intercambiarlo por el jugador Artem Dovbyk de la Roma. Finalmente se quedó; ¿se irá ahora?