El jugador de Chivas que nadie esperaba que fuera la salvación para soñar con Liguilla

En las Chivas poco a poco comienzan a encontrar el camino del triunfo. Sin duda, el Rebaño es uno de los equipos que más altibajos ha sufrido en el Apertura 2025, pero Gabriel Milito ya la encontró la pieza que faltaba. En el triunfo ante el Puebla, quedó demostrado que Richard Ledezma es el jugador emblema de las Chivas de Milito.

El jugador que más sobresale de la nueva dupla de miedo de Chivas es Richard Ledezma. El ex del PSV Eindhoven está siendo vital para los goles de sus compañeros. Apenas en los partidos ante Necaxa y Puebla, puso tres asistencias que se convirtieron en puntos para el Rebaño. Hay que recordar que el duelo ante La Franja se suspendió por lluvia y se tuvo que jugar el sábado.

Richard Ledezma y Armando González han hecho una gran dupla. Cuando se esperaba que Roberto Alvarado o Efraín Álvarez aparecerían en la lista y serían acompañados por Chicharito Hernández o Alan Pulido, no fue así. Ledezma y González han creado muchas jugadas de peligro. Algunas terminan en gol y otras no.

Te puede interesar:



Las asistencias de Ledezma que terminaron en gol

En el duelo ante el Necaxa, Richard Ledezma se encargó de proporcionar dos asistencias para que el Rebaño ganara 3-1. Primero le mandó una diagonal “de la muerte” para que Armando González entrara a cerrar la pinza y marcara un tanto. Posteriormente, le puso otro pase filtrado a Santiago Sandoval que también terminó en gol.

Ante el Puebla, este sábado, Richard Ledezma se volvió a hacer presente en el marcador con una asistencia de lujo a Bryan González. El “Cotorro” marcó un golazo de chilena, pero Ledezma se quitó a algunos rivales de encima y, de pierna zurda, se la puso bombeada al ex del Pachuca para que definiera como crack.

“Fuimos muy contundentes. El inicio del primer tiempo fue muy bueno. En el segundo tiempo sostuvimos muy bien el resultado. Quizás nos faltó conectar cuatro, cinco o seis pases para poder hacer transiciones y generar más llegadas al arco rival”, dijo Gabriel Milito al término del partido ante La Franja.