Este jugador un día fue joya para Chivas, lo compraron en Europa y hoy ni siquiera tiene equipo

Chivas es uno de los equipos de la Liga BBVA MX que más se enfoca en su cantera, formando jóvenes promesas para que en un futuro destaquen en la Selección Mexicana. Diego Ochoa, que está al nivel de Gilberto Mora , es uno de ellos, pero un futbolista muy olvidado por la afición del Guadalajara es Raúl Gudiño, guardameta que prometía llegar al arco de México, pero que hoy no tiene equipo.

Gudiño se formó en la cantera del ‘Rebaño’ y desde las divisiones juveniles demostró su calidad bajo los tres palos. Incluso tuvo una brillante actuación en el Mundial Sub-20, torneo en el que México enfrentará a Argentina en el presente . Su proyección lo catapultó a jugar en el Porto y en el APOEL Nicosia, donde en este último logró convertirse en el primer portero mexicano en disputar un partido de UEFA Champions League.

Raúl Gudiño está sin equipo en la actualidad

Tras salir de Chivas, la carrera de Gudiño fue de más a menos. Tanto es así que en el año 2018 regresó a México para volver a vestirse de rojiblanco. No obstante, el cancerbero dejó de ser la joya que solía ser durante sus primeros años en el club y salió del conjunto tapatío sin pena ni gloria en el año 2022.

El inédito presente de Raúl Gudiño como futbolista

Tras un breve paso por Estados Unidos, Gudiño probó suerte en Necaxa. Sin embargo, allí tampoco encontró la continuidad que deseaba y, para este año 2025, el guardameta decidió explorar nuevos horizontes en la Liga Expansión jugando para Venados de Mérida. No obstante, la Segunda División tampoco sería su lugar adecuado.

Gudiño jugó solamente un semestre en Venados y para el mes de julio finalizó su contrato. En la actualidad, el que una vez supo ser una joya de la cantera de Chivas, se encuentra hace más de tres meses sin equipo y todo parece indicar que su búsqueda deberá prolongarse, pues no hay muchos clubes interesados en sus servicios.

¿Qué es de la vida de Raúl Gudiño hoy?

Mientras busca un nuevo destino para su carrera, Gudiño, de 29 años, fue visto en varios videos dentro de las redes sociales impartiendo clínicas para porteros. Incluso estaría colaborando para ayudar a Verónica Jiménez, exportera profesional que militó en Cruz Azul y Atlas.