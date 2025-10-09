Jugador de la selección Argentina lanzó una polémica frase sobre México previo al cruce en el Mundial Sub-20

México y Argentina protagonizarán un duelo de favoritos a llevarse el Mundial Sub-20 de Chile 2025 en los cuartos de final. Ambos equipos llegan invictos tras superar la fase de grupos y los octavos sin conocer la derrota y solo uno de ellos avanzará a las semifinales. El choque entre la Selección Mexicana y la ‘Albiceleste’ ya tiene horario y Alejo Sarco, jugador argentino, encendió la polémica con sus declaraciones.

Previo al choque contra el combinado azteca, el delantero sudamericano fue consultado sobre si su equipo ya estudió a México y su respuesta sorprendió a muchos: “No, la verdad que no. No vimos nada de México; estamos pensando más en este partido. Mañana ya veremos al próximo rival, que es México, para el sábado”. Cabe destacar que Argentina viene de golear a Nigeria en octavos , por lo que llega en buenas condiciones.

@Argentina / X Alejo Sarco reveló que Argentina no ha estudiado a México

La ventaja que arrastra México contra Argentina en el Mundial Sub-20

El duelo entre México y Argentina se llevará a cabo el día sábado 11 de octubre y el equipo nacional llega con cierta ventaja desde lo físico para esta llave. México jugó contra Chile el martes, mientras que los argentinos vencieron a Nigeria el miércoles siguiente, por lo que tienen un día menos de descanso.

🤨🇦🇷 ¿SERÁ VERDAD QUE NO NOS CONOCEN?🇲🇽



“No, la verdad que no. No vimos nada de México; estamos pensando más en este partido. Mañana ya veremos al próximo rival, que es México, para el sábado.”



🎙 — Alejo Sarco

Aprovechando ese día extra, México llega más fresco y con una mayor cantidad de tiempo para preparar el duelo contra la ‘Albiceleste’, factores que pueden ser menores, pero que podrían marcar la diferencia dentro del terreno de juego. Esto también fue aprovechado por algunos jugadores mexicanos como Gilberto Mora y Obed Vargas, quienes estuvieron presentes en las gradas del Argentina vs. Nigeria.

Gilberto Mora y Obed Vargas fueron captados en las tribunas observando partido entre Argentina y Nigeria.



Las joyas del Tri Sub-20 ya analizan al próximo rival que enfrentarán en los cuartos de final del Mundial de Chile.



🇲🇽🆚🇦🇷

Argentina sufrió una sensible baja para el duelo contra México

Como si fuese poco, la goleada ante los africanos no fue un día para celebrar para Argentina. Su figura, Álvaro Montoro, se retiró del campo de juego a los 38 minutos del primer tiempo tras una molestia en su hombro. Posteriormente, se supo que el juvenil argentino padeció una fractura de clavícula, por lo que se perderá lo que resta del torneo.