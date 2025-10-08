Chivas lo descartó, es muy barato y hoy está al nivel de Gilberto Mora en el Mundial Sub-20

La gran figura de México en este Mundial Sub-20 es Gilberto Mora, quien tuvo un particular deseo para su día de cumpleaños . El juvenil de Tijuana suma 3 goles y 2 asistencias en 4 partidos jugados, siendo el MVP del torneo. Sin embargo, un jugador que no se queda atrás es Diego Ochoa, defensor central de 20 años que juega en el FC Juárez y tiene un precio de 100 mil euros. En su momento, Chivas lo descartó.

Ochoa es uno de los jugadores más regulares de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20, con una valoración promedio de 7.1 a lo largo del torneo, según la plataforma de datos SofaScore. El juvenil de los Bravos suma una asistencia siendo zaguero y está siendo uno de los pilares más fundamentales en defensa, que ayudó a que México se clasificara para los cuartos de final .

@bebochoa / IG Diego Ochoa con la Selección Mexicana Sub-20

Chivas no apostó por Diego Ochoa en 2025

Si bien es cierto que juega para Juárez, la ficha de Ochoa le pertenece a Chivas. El joven defensor central de México se formó en la cantera del Guadalajara y, si bien tiene un inmenso talento, Gabriel Milito decidió no utilizarlo para el Apertura 2025 y dio luz verde para que la directiva le busque otro equipo en la Liga BBVA MX.

TE PUEDE INTERESAR:



Así fue como Ochoa llegó cedido a Juárez en el reciente libro de pases, aunque solo por 6 meses. Su contrato expira el 31 de diciembre de 2025, por lo que el defensor deberá regresar al Rebaño de cara al Clausura 2026. Todo parece indicar que gracias a su Mundial Sub-20, Milito lo tendrá en cuenta para lo que viene.

Argentina o Nigeria, el próximo desafío de Diego Ochoa y Gilberto Mora con México Sub-20

Tras golear al anfitrión por 4-1 en octavos de final, el combinado mexicano comandado por Gilberto Mora y Diego Ochoa aguarda por conocer a su rival en cuartos. Su próximo contrincante saldrá del cruce entre Argentina vs. Nigeria, donde los sudamericanos son favoritos por haber finalizado la fase de grupos con tres victorias. De todos modos, México llega a cuartos invicto y con jugadores en gran nivel como es el caso de Ochoa y Mora.