INÉDITO: Fue ofrecido al América y Pumas como estrella mundial y hoy acaba en la Cuarta División

La Liga BBVA MX ha ganado mucha competitividad en los últimos años y cada vez más figuras proyectan jugar en el futbol de nuestro país. Hoy en día, la liga mexicana cuenta con nombres de talla mundial como Allan Saint-Maximin o Ángel Correa ; sin embargo, una noticia que había sorprendido a más de un aficionado era el interés de Douglas Costa por jugar en el futbol mexicano.

El talentoso extremo con pasado en Juventus y Bayern Múnich había sido ofrecido al América y a Pumas , según la prensa brasileña, tras ser agente libre luego de finalizar su contrato con Sydney FC de Australia. No obstante, ningún equipo mexicano avanzó en su contratación y, recientemente, se pudo dar a conocer que Douglas Costa pasará a jugar en la Serie D de Italia, cuarta categoría del futbol de dicho país.

Douglas Costa jugará en el Chievo Verona|Crédito: Chievo Verona

Douglas Costa es nuevo refuerzo del Chievo Verona

Según reportes internacionales, el delantero brasileño de 35 años se convertirá en nuevo jugador del Chievo Verona, equipo italiano que milita en la Serie D. Douglas Costa firmará contrato hasta el 30 de junio, es decir, por seis meses, y su idea es marcharse a Dubái por dos años, donde pasará a jugar para el Al-Ittifaq, equipo que tiene a Mario Balotelli entre sus figuras.

De esta manera, la llegada del brasileño a la Liga BBVA MX queda descartada completamente, un futbolista que podría haber aportado jerarquía al futbol mexicano. Cabe recordar que Costa pasó por clubes como Juventus, Bayern Múnich, Gremio, Fluminense, LA Galaxy, entre otros.

La historia de Chievo Verona, equipo refundado en 2024

Muchos aficionados del futbol recordarán el paso del Chievo Verona por la Serie A de Italia y se preguntarán qué ha sido de este equipo. Resulta que en el año 2021, el club original colapsó debido a insolvencia económica y problemas fiscales, siendo desafiliado del futbol profesional italiano y dejando de existir.

Ese mismo año, Sergio Pellissier, leyenda del club, fundó el FC Clivense, un nuevo equipo para mantener vivo el espíritu del Chievo, comenzando desde las categorías más bajas.

No obstante, no fue hasta el año 2024 que Pellissier adquirió la marca Chievo Verona en una subasta por unos 330.000 euros, permitiendo renombrar el Clivense con el nombre original. Para la temporada 2024/25, el equipo adoptó el nombre AC Chievo Verona y sus tradicionales colores amarillo y azul.