Con un salario muy asequible: estos son los 3 clubes de la Liga BBVA MX que podrían contratar a Douglas Costa

La Liga BBVA MX podría seguir sumando jugadores estrellas de cara al Clausura 2026. El torneo mexicano ya cuenta con figuras de talla mundial como por ejemplo, Anthony Martial, quien aún no ha logrado anotar ni asistir en el Apertura 2025 . Sin embargo, distintos reportes internacionales aseguran que Douglas Costa podría sumarse a la lista de fichajes estelares.

De acuerdo a la información que compartió el sitio brasileño RTI Esporte, el entorno del delantero busca colocarlo dentro del futbol mexicano y serían tres equipos en cuestión: Club América, Pumas UNAM y Club León. Por lo que uno de estos clubes podría contar con Douglas Costa de cara al comienzo del Clausura 2026, siendo la pelea entre las Águilas y los universitarios lo más destacado .

FC Bayern Douglas Costa fue ofrecido al América, Pumas y León

El salario que la Liga BBVA MX debería pagar a Douglas Costa

El crack brasileño viene de terminar contrato con el Sydney FC de Australia, por lo que se encuentra como agente libre. La prensa de Brasil afirma que el salario pretendido por Costa es de 1,5 millones de dólares anuales, un monto bastante asequible para los equipos más importantes de la Liga BBVA MX. Además, buscaría firmar contrato por dos temporadas en México.

¿La Liga BBVA MX es un destino factible para Douglas Costa?

Hasta el momento, ninguno de los equipos mencionados se han pronunciado ante el interés de Douglas Costa. Según diversos reportes, su llegada al América sería más complicada debido a sus 35 años y al nivel actual de los delanteros del equipo. Sin embargo, tanto Pumas como León podrían aprovechar sus cualidades y ser una de las referencias dentro de sus respectivos ataques.

Los equipos en los que ha jugado Douglas Costa en su carrera

Douglas Costa debutó como profesional en Gremio de Brasil, pero rápidamente dio el salto al futbol europeo al fichar por el Shakhtar Donetsk. Durante su estadía en Europa, el brasileño vistió los colores de Juventus y Bayern Múnich. En el medio, tuvo un breve paso por Gremio, LA Galaxy, Fluminense y, desde el año 2024, formó parte de la escuadra del Sydney FC.