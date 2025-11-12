Jugador extranjero se rinde ante la Liga BBVA MX y dijo algo que pocos reconocen: “Clase mundial”

La Liga BBVA MX es un torneo muy criticado por los aficionados, principalmente extranjeros. Algunos motivos como la falta de ascensos y descensos son utilizados a modo de justificación, pero lo cierto es que el futbol mexicano está implementando tecnologías que solamente están presentes en las mejores ligas del mundo . Ahora, un futbolista uruguayo defendió a la Primera División de México y resaltó sus puntos fuertes.

Federico Viñas enaltece a la Liga BBVA MX

“Fueron cinco años muy lindos que me tocó vivir en ese país muy hermoso y que le tengo mucho cariño. La liga es muy competitiva”, comenzó diciendo el futbolista que hoy defiende la camiseta del Real Oviedo. Cabe destacar que Viñas jugó para el Club América y el Club León. Este último sufrirá la baja de James Rodríguez , quien ya se encuentra buscando un nuevo equipo.

@federicovinas98 / IG Federico Viñas habla maravillas de la Liga BBVA MX

Pero eso no es todo, ya que el futbolista uruguayo explicó por qué la Liga BBVA MX es una de las más competitivas a nivel mundial: “Hoy en día los jugadores que están son de clase mundial, vienen de Europa y han jugado en equipos muy importantes, eso hace mucho más competitiva a la liga mexicana”. Cabe destacar que una buena cantidad de estrellas mundiales llegaron a México estos últimos meses.

Finalmente, Viñas le envió un mensaje a todos aquellos que critican a la Liga BBVA MX: “El que no la tiene muy vista piensa que no hay nivel, pero es totalmente lo contrario. Es muy competitiva y muy llamativa”. De esta manera, el futbolista de 27 años dio su postura de cómo es la Liga BBVA MX en los ojos de los futbolistas extranjeros.

Federico Viñas tuvo una larga trayectoria en el futbol mexicano

El delantero jugó cuatro años en el Club América, desde 2019 hasta 2023. Pero eso no es todo, ya que ese último año fue fichado por el Club León, equipo en el que jugó hasta agosto de 2024. Ahora mismo, Viñas se encuentra cedido en el Real Oviedo de España y, en caso de no ejecutar la cláusula de compra, el uruguayo deberá regresar a México en junio de 2026.