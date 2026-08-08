Qué necesita Tigres para avanzar a los Cuartos de Final de la Leagues Cup

Tigres todavía no conoce la derrota en la Leagues Cup 2026, pero tampoco ha podido ganar durante los 90 minutos. El conjunto dirigido por Hernán Elizondo consiguió dos puntos en cada una de sus primeras presentaciones gracias a las tandas de penales y se mantiene entre los puestos de clasificación.

Los Felinos dependen de sí mismos en la última jornada de la Fase Uno. Sin embargo, el sistema de competencia obliga al equipo regiomontano a observar los resultados de los demás representantes de la Liga BBVA MX.

Tigres sumó cuatro puntos en sus primeros dos partidos

El conjunto de Nuevo León comenzó su participación con un empate 1-1 frente a Real Salt Lake. Después de la igualdad en tiempo reglamentario, Tigres se impuso 6-5 en la tanda de penales para quedarse con dos puntos.

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La historia se repitió en su segunda presentación. Los dirigidos por Elizondo empataron 0-0 ante Minnesota United en el Allianz Field y volvieron a resolver el encuentro desde los once pasos.

Nahuel Guzmán fue la figura al detener dos disparos y Tigres ganó la definición por 4-2. De esta manera, llegó a cuatro unidades, producto de dos empates y dos victorias en penales.

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Los Felinos ocupaban el segundo lugar de la tabla correspondiente a los clubes mexicanos después de su segundo compromiso. FC Juárez se encontraba en la cima con seis puntos, mientras que Toluca y América completaban momentáneamente los puestos de clasificación.

Qué necesita Tigres para avanzar a los Cuartos de Final

Tigres necesita derrotar a Vancouver Whitecaps en tiempo reglamentario para alcanzar los siete puntos y quedar muy cerca de asegurar su boleto a los Cuartos de Final.

Una victoria durante los 90 minutos es el escenario más favorable para el conjunto regiomontano. No obstante, los Felinos deberán esperar el desarrollo de los partidos restantes porque únicamente los cuatro mejores equipos de la Liga BBVA MX avanzarán a la siguiente ronda.

Llegar a siete unidades podría ser suficiente, aunque la clasificación también dependerá de los resultados obtenidos por clubes como Toluca, América, Atlante, León y Cruz Azul, que todavía tenían encuentros pendientes después de la actuación de Tigres frente a Minnesota.

La diferencia de goles también podría adquirir importancia si varios equipos mexicanos terminan la Fase Uno con la misma cantidad de puntos.

Cuándo juega Tigres contra Vancouver Whitecaps

Tigres enfrentará a Vancouver Whitecaps el martes 11 de agosto en el Estadio Universitario. El partido comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

El conjunto canadiense llegará eliminado después de perder sus dos primeros compromisos frente a Atlante y FC Juárez. Tigres tendrá la ventaja de jugar ante su afición y buscará conseguir su primera victoria en tiempo reglamentario para acercarse a los Cuartos de Final de la Leagues Cup.