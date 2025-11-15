Nadie puede creer quién es el jugador más barato del Club América: cuesta baratísimo

El Club América está demostrando dominar el futbol mexicano y hay un dato que lo respalda. Más allá de eso, nadie puede creer quién es el jugador más barato que tiene la institución de Coapa, pues muchos no lo tienen en cuenta. El portero Rodolfo Cota es el futbolista con menor valor de mercado en las Águilas, según los sitios especializados en ese apartado.

De acuerdo a la información que brindó Transfermarkt, especialista en colocar valores de mercado, Rodolfo Cota (38 años) tiene un precio de 300 mil euros, siendo el más económico de todos. Por otro lado, la IA da favorito al América ante Rayados de Monterrey en la Liguilla.

@rodocota Rodolfo Cota sería el jugador que podría salir del América ante la falta de minutos

En cuanto a los jugadores de campo, el más barato es Miguel Vázquez, defensor de 21 años. Además, hay un total de 7 jugadores de Coapa que tienen un precio menor a los 2 millones de euros.

TE PUEDE INTERESAR:



Los números de Rodolfo Cota en Club América

El guardametas ha estado durante 3 temporadas en el Club América pero nunca como titular, por lo que suma muy pocos duelos y minutos con el jersey azulcrema.

Partidos jugados: 10

Encuentros disputados como titular: 9

Minutos en el campo de juego: 854

Goles recibidos: 8

Tarjetas: 0

Títulos: 2

Los números de Miguel Vázquez en Club América

Miguel Vázquez es el jugador de campo más barato que tiene el Club América. A diferencia del guardametas antes mencionado, él se encuentra en lo opuesto en cuanto a la edad, pues solo tiene 21 años. Según BeSoccer, sus estadísticas son:

Partidos jugados: 20

Encuentros disputados como titular: 13

Minutos en el campo de juego: 1205

Goles: 0

Asistencias: 0

Tarjetas: 1 amarilla

Títulos:

Los jugadores más baratos del Club América en el Apertura 2025