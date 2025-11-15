Nadie puede creer quién es el jugador más barato del Club América: cuesta baratísimo
Lleva tres temporadas en el América pero no es titular y tiene una edad que lo acerca más al retiro que a la titularidad
El Club América está demostrando dominar el futbol mexicano y hay un dato que lo respalda. Más allá de eso, nadie puede creer quién es el jugador más barato que tiene la institución de Coapa, pues muchos no lo tienen en cuenta. El portero Rodolfo Cota es el futbolista con menor valor de mercado en las Águilas, según los sitios especializados en ese apartado.
De acuerdo a la información que brindó Transfermarkt, especialista en colocar valores de mercado, Rodolfo Cota (38 años) tiene un precio de 300 mil euros, siendo el más económico de todos. Por otro lado, la IA da favorito al América ante Rayados de Monterrey en la Liguilla.
En cuanto a los jugadores de campo, el más barato es Miguel Vázquez, defensor de 21 años. Además, hay un total de 7 jugadores de Coapa que tienen un precio menor a los 2 millones de euros.
TE PUEDE INTERESAR:
- Chivas quiere ser campeón y recibió una buenísima noticia de ÚLTIMA HORA de cara a la Liguilla
- OFICIAL: Enrique “Ojitos” Meza regresa a los banquillos tras 6 años de ausencia
- Chivas vs América en la Liguilla: todos los detalles del partido que nadie se quiere perder
Los números de Rodolfo Cota en Club América
El guardametas ha estado durante 3 temporadas en el Club América pero nunca como titular, por lo que suma muy pocos duelos y minutos con el jersey azulcrema.
- Partidos jugados: 10
- Encuentros disputados como titular: 9
- Minutos en el campo de juego: 854
- Goles recibidos: 8
- Tarjetas: 0
- Títulos: 2
Los números de Miguel Vázquez en Club América
Miguel Vázquez es el jugador de campo más barato que tiene el Club América. A diferencia del guardametas antes mencionado, él se encuentra en lo opuesto en cuanto a la edad, pues solo tiene 21 años. Según BeSoccer, sus estadísticas son:
- Partidos jugados: 20
- Encuentros disputados como titular: 13
- Minutos en el campo de juego: 1205
- Goles: 0
- Asistencias: 0
- Tarjetas: 1 amarilla
- Títulos:
Los jugadores más baratos del Club América en el Apertura 2025
- Rodolfo Cota (portero de 38 años, mexicano): 300 mil euros.
- Miguel Vázquez (defensa central de 21 años, mexicano): 300 mil euros.
- Jonathan dos Santos (pivote de 35 años, mexicano-español): 400 mil euros.
- Néstor Araújo (defensa central de 34 años, mexicano-español): 500 mil euros.
- Santiago Naveda (pivote de 24 años, mexicano): 800 mil euros.
- Igor Lichnovsky (defensa central de 31 años, chileno): 1.00 millón de euros.
- Cristián Borja (lateral izquierdo de 32 años, colombiano): 1.80 millones de euros.