El jugador mexicano de 19 años que pinta a ser el Lionel Messi de México: ya hasta lo buscan en Europa

Mientras que Lionel Messi no jugará en el Estadio Azteca (ahora Banorte) pero sí en otro complejo de América, en México se habla mucho sobre un futbolista que pinta para ser catalogado como el Lionel Messi de México. Pues tiene apenas 19 años y ya ha demostrado que tiene mucha jerarquía en el futbol mexicano, brillando cada vez que juega en las Chivas.

A pesar de que no es titular indiscutido en el Guadalajara con Gabriel Milito –entrenador que tiene un plan maestro para mejorar–, este futbolista está siendo realmente muy interesante en su equipo con su rendimiento. Incluso a pesar de ser suplente, hay fanáticos que se atreven a compararlo con Leo Messi, salvando las grandes distancias entre ambos.

Lionel Messi y su Inter Miami fueron eliminados de la Concachampions 2026|Crédito: Inter Miami CF

Gabriel Milito lo pone de suplente pero está llamado a ser el Lionel Messi de México

De acuerdo a las estadísticas de BeSoccer, Hugo Camberos ha sido suplente en los 11 partidos de este 2026 con las Chivas de Guadalajara de la mano de Gabriel Milito. Eso no lo impide estar logrando un gran rendimiento con el “Rebaño Sagrado” y que los fanáticos más alocados lo llamen “el Messi mexicano”. De hecho hasta lo buscan desde Europa.

Hugo Camberos dejaría Chivas para llegar a Brujas|@camberos.58

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Hugo Camberos, comparado con Messi y buscado desde Europa

Si bien se sabe que la distancia futbolística con el argentino es muy grande, Camberos está llamado a ser una estrella del futbol mexicano y, por qué no, brillar en Europa. De hecho, en el último mercado de fichajes hubo varios rumores acerca de clubes europeos que habían depositado sus ojos en él y todo indica que sucedería lo mismo en la ventana de verano.

El extremo nacido en Autlán de Navarro y formado en las Fuerzas Básicas de Chivas habría sido buscado por el Ajax de los Países Bajos. Además, hubo distintos rumores sobre equipos que querían a “Vegeta”, tales como el Club Brujas (Bélgica), el PSV Eindhoven (Países Bajos) y el Porto (Portugal).

Así, si bien parece muy poco sencillo y realmente improbable que llegue a ser un jugador similar a Messi, Hugo Camberos sí podría emigrar a Europa muy pronto.