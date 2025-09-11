Pare de sufrir: Nicolás Larcamón tendrá más bajas en el Cruz Azul, pero no todo es malo

En Cruz Azul saben que no pueden relajarse si quieren seguir peleando los primeros lugares de la general del Apertura 2025. Nicolás Larcamón necesita su equipo completo, pero para mala suerte tendrá que desprenderse de cuatro juveniles. Amaury Morales, Mateo Levy, Emanuel Ochoa y Karol Velázquez entraron a la convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial Sub20. No todo es tan malo, pues este fin de semana en el duelo ante el Pachuca sí podrá contar con ellos.

México está en el Grupo C, en el que para muchos es el sector de la muerte. El equipo tricolor debuta ante Brasil el 28 de septiembre ; posteriormente enfrenta a España, el 1 de octubre. Cierra su actividad en la fase de grupos el 4 de octubre ante Marruecos en el Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso. Amaury Morales es considerado uno de los futbolistas a seguir por parte de la Selección Nacional. Lleva varios torneos en Primera División con el Cruz Azul y es una de las joyas cementeras.

¿Cuándo juega Cruz Azul contra el Pachuca en el Apertura 2025?

El Cruz Azul enfrenta al Pachuca este sábado 13 de septiembre en punto de las 17:00 horas del centro de México. Los dirigidos por Nicolás Larcamón son terceros en la general con 17 puntos, producto de cinco triunfos, dos empates y cero derrotas. Puede presumir que, junto al América, son los únicos equipos invictos del torneo después de la Jornada 7.

El único futbolista que está registrado con el Primer Equipo del Cruz Azul, según el portal de la Liga BBVA MX, es el portero Emanuel Ochoa. Amaury Morales, Mateo Levy y Karol Velázquez pertenecen a la Sub20 de La Máquina. Al ser jugadores formados en las Fuerzas Básicas de los de La Noria, si Nicolás Larcamón requiere de sus servicios, los puede subir en cualquier momento