Jugador que anotó el gol de RD Congo a Portugal estuvo cerca de perder un ojo tras ser atacado con ácido, además salvó a su hija de ser secuestrada

La resiliencia de Yoane Wissa ha alcanzado un hito histórico en el escenario más grande del fútbol. El actual delantero del Newcastle United ha firmado una actuación memorable este miércoles, marcando el gol que le permitió a la República Democrática del Congo empatar momentaneamente frente a Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, logrando así el primer tanto de su nación en la historia de las Copas del Mundo.

Para quienes siguen de cerca la carrera del atacante, este momento trasciende lo estadístico. Hace apenas cinco años, su vida estuvo al borde del abismo tras sufrir un brutal ataque con ácido en su domicilio en Francia. Aquel fatídico episodio no solo puso en riesgo su visión y su carrera profesional, sino que involucró un momento de terror absoluto: Wissa se vio obligado a enfrentar a su agresora en un intento desesperado por proteger a su hija recién nacida, quien fue el objetivo central de un intento de secuestro durante el ataque. Superar ese trauma, donde la seguridad de su familia estuvo en juego, requirió una fortaleza mental que hoy le permite brillar en la élite.

¿Cómo fue el ataque hacia Yoane Wissa?

Distintos medios de comunicación narran que el ataque vino de una “fanática” que horas antes había llegado a su casa para pedirle que se tomara una foto con él, Wissa aceptó inocentemente; sin embargo, horas después regreso a su casa con otras intenciones, lanzarle ácido y secuestrar a su hija. Afortunadamente Wissa fue capaz de evitar el secuestro de su hija, pero si fue agredido con ácido.

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