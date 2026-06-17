Yoane Wissa rompe la maldición de 52 años y marca el primer gol de RD Congo en Copa Mundial de la FIFA™

Tuvieron que pasar exactamente 52 años y un cambio de identidad nacional para que la República Democrática del Congo pudiera celebrar, por fin, su primer gol en la Copa Mundial de la FIFA™. El encargado de firmar la inmortalidad fue el delantero Yoane Wissa, en un electrizante cierre del primer tiempo ante la potente selección de Portugal.

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Corría el minuto 45+5 cuando la épica se hizo presente en el terreno de juego. Tras un centro brillante que viajó con precisión quirúrgica al corazón del área lusa, Wissa se elevó por los aires con una determinación implacable. El atacante conectó un testarazo imponente que batió por alto al guardameta portugués, decretando el empate parcial y desatando la locura total en las gradas y en las calles de Kinshasa.

¿Cuál fue la última actuación de RD de Congo en Copa Mundial de la FIFA™?

Para entender la magnitud de las lágrimas de los aficionados congoleños, es necesario retroceder a la Copa del Mundo de Alemania 1974. En aquella edición, el país compitió bajo el nombre de la República de Zaire. Su debut absoluto fue una pesadilla deportiva, convirtiéndose en una de las participaciones más complicadas que se recuerden en el certamen.

En territorio germano, los "Leopardos" quedaron eliminados de forma fulminante en la fase de grupos tras perder sus tres compromisos: cayeron 0-2 ante Escocia, sufrieron una humillante goleada de 0-9 frente a Yugoslavia y cerraron con un 0-3 ante Brasil. El saldo fue desolador: tres derrotas, 14 goles en contra y un doloroso cero en la casilla de anotaciones a favor.

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En aquella fiesta mundialista de 1974 no solo es recordado por la sequía goleadora, sino por dejar una de las anécdotas más insólitas de la historia. Durante el partido contra Brasil, el defensor Mwepu Ilunga salió corriendo inexplicablemente de la barrera para patear el balón antes de que los sudamericanos cobraran un tiro libre. Años más tarde, Ilunga confesó que aquella surrealista acción fue una protesta desesperada ante las amenazas de muerte del dictador de su país, Mobutu Sese Seko, si perdían por más de cuatro goles ante el “Scratch".

