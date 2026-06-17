El jugador de RD Congo que le compite a Cristiano Ronaldo y comparte vestidores con Álvaro Fidalgo

Este miércoles 17 de junio entre los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se destacaba el debut entre Portugal y RD Congo, con Cristiano Ronaldo como figura estelar en el encuentro pactado para disputarse en el Houston Stadium. En ese marco, algo curioso es que uno de sus rivales y competidores comparte vestidor con Álvaro Fidalgo, el mexicano.

Mientras que hay un delantero de Congo que vale mucho más que CR7, lo concreto es que uno de sus rivales comparte vestidor con el futbolista mexicano que está disputando el Mundial. Resulta que en la escuadra del conjunto africano se encuentra Cédric Bakambu, quien se desempeña desde hace más de dos temporadas en el Real Betus.

Los números de Cédric Bakambu en el Real Betis

El delantero centro de 35 años que es compañero de Fidalgo viene brillando en España. De acuerdo a los datos aportados por BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Cédric Bakambu en el Real Betis son los siguientes:

Partidos jugados: 74

Encuentros como titular: 36

Goles convertidos: 15

Asistencias aportadas: 7

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|REUTERS

El calendario de la selección de Cristiano Ronaldo y Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Miércoles, 17 de junio de 2026 – Fecha 1 – Portugal vs. DR Congo – Houston Stadium (Houston, Estados Unidos) – 11:00 horas — Grupo K

Martes, 23 de junio de 2026 – Fecha 2 – Portugal vs. Uzbekistán – Houston Stadium (Houston, Estados Unidos) – 11:00 horas — Grupo K

Sábado, 27 de junio de 2026 – Fecha 3 – Colombia vs. Portugal – Miami Stadium (Miami, Estados Unidos) – 19:30 horas — Grupo K

El calendario de RD Congo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Miércoles, 17 de junio de 2026 – Fecha 1 – Portugal vs. DR Congo – Houston Stadium (Houston, Estados Unidos) – 11:00 horas — Grupo K

Martes, 23 de junio de 2026 – Fecha 2 – Colombia vs. DR Congo – Guadalajara Stadium (Guadalajara, México) – 20:00 horas — Grupo K

Sábado, 27 de junio de 2026 – Fecha 3 – DR Congo vs. Uzbekistán – Atlanta Stadium (Atlanta, Estados Unidos) – 17:30 horas — Grupo K

El nacionalizado mexicano se ubica en el lugar 13 de los mejores pagados en el Betis.|@alvarofidalgo

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