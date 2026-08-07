Jugador del San Diego FC minimizó el desafío de jugar en México tras la derrota ante Club América: “Podemos ganar”

El Club América consiguió un triunfo importante durante su estreno en la Leagues Cup 2026. El equipo dirigido por Guillermo Almada recibió al San Diego FC en el Estadio Banorte, uno de los pocos encuentros del torneo que se jugó en suelo mexicano. Los azulcremas fueron ampliamente superiores y se quedaron con los tres puntos tras derrotar a los estadounidenses por 3-1 en el marcador.

Las Águilas lograron irse al descanso ganando por 3-0, siendo un verdadero trámite. Ya en la segunda mitad, el conjunto mexicano soltó el pie del acelerador y, de todos modos, no sufrió contratiempos. Luca Bombino logró descontar en el minuto 63 para el equipo californiano, pero nunca estuvieron cerca de poner en peligro al América. Pese a ello, uno de sus futbolistas aseguró que jugar en México no fue un desafío.

Lewis Morgan minimiza el partido del América en el Estadio Banorte

Lewis Morgan, delantero escocés del San Diego, pasó por zona mixta tras el silbatazo final. Allí dejó sus sensaciones del partido ante la prensa, donde sorprendió con sus declaraciones al asegurar que ni la altura ni el clima de la Ciudad de México fueron un factor negativo que justificara el resultado final de su equipo.

Lewis Morgan, jugador del San Diego FC

“Creo que las condiciones, el clima, la altitud, fueron iguales para ambos equipos. Cuando juegas aquí la altura puede ser un factor, pero creo que tuvimos oportunidades para ganar el juego en la primera mitad. Podemos ganar los siguientes dos juegos en la fase de grupos”, expresó Morgan ante los medios de comunicación.

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Según el futbolista escocés, San Diego pagó caro los errores defensivos que tuvieron durante el primer tiempo del partido. De lo contrario, aseguró que podrían haber dado batalla y haberse quedado con los tres puntos. Con este resultado, el equipo de la MLS quedó con pocas opciones de avanzar a los Cuartos de Final.

Final en Ciudad de México. pic.twitter.com/o60w1vAfyZ — San Diego FC (@sandiegofc) August 7, 2026

Los próximos partidos de San Diego en la Leagues Cup

Luego de caer por 3-1 frente al América en su estreno, San Diego FC todavía tiene dos partidos por disputar en la Fase Uno de la Leagues Cup 2026. Ambos encuentros serán ante equipos de la Liga BBVA MX y se jugarán en el Snapdragon Stadium.

El calendario que le queda al conjunto de la MLS es el siguiente:



San Diego FC vs. Xolos de Tijuana: domingo 9 de agosto, a las 20:00 horas del centro de México (19:00 de San Diego).

domingo 9 de agosto, a las 20:00 horas del centro de México (19:00 de San Diego). San Diego FC vs. Puebla: miércoles 12 de agosto, a las 20:15 horas del centro de México (19:15 de San Diego).

De esta manera, el equipo californiano tendrá la ventaja de cerrar la primera fase como local. Tras la derrota frente al América, San Diego necesita sumar ante Xolos y Puebla para mejorar su posición entre los clubes de la MLS y mantener posibilidades de avanzar a los Cuartos de Final.