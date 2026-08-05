Qué equipos de la Liga BBVA MX jugarán partidos en México por la Leagues Cup

La Leagues Cup 2026 tendrá un cambio importante respecto de sus ediciones anteriores. Por primera vez desde la creación del torneo, algunos encuentros se disputarán en territorio mexicano y no únicamente en Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, este beneficio no alcanzará a los 18 representantes de la Liga BBVA MX. Solamente tres clubes podrán presentarse ante su afición durante la Fase Uno, mientras que uno de ellos contará con dos partidos como local.

Qué equipos de la Liga BBVA MX jugarán en México

Toluca, América y Tigres son los tres equipos mexicanos elegidos para recibir partidos de la Leagues Cup 2026 en sus respectivos estadios.

Los Diablos Rojos serán los más beneficiados, debido a que disputarán dos compromisos en el Estadio Nemesio Diez. Por su parte, las Águilas tendrán una presentación en el Estadio Banorte y los Felinos jugarán una vez en el Estadio Universitario.

De esta manera, solamente cuatro de los 54 encuentros correspondientes a la Fase Uno se celebrarán en México. El resto se desarrollará en diferentes sedes de Estados Unidos y Canadá.

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Todos los partidos de Leagues Cup 2026 que se jugarán en México

El primer encuentro del torneo en territorio mexicano tendrá como protagonista al vigente campeón de la Liga BBVA MX. Toluca recibirá a Seattle Sounders, ganador de la Leagues Cup 2025.

Estos son los cuatro partidos programados en México:



Toluca vs Seattle Sounders: 5 de agosto en el Estadio Nemesio Diez.

América vs San Diego FC: 6 de agosto en el Estadio Banorte.

Tigres vs Vancouver Whitecaps: 11 de agosto en el Estadio Universitario.

Toluca vs FC Dallas: 12 de agosto en el Estadio Nemesio Diez.

La presentación del América también marcará el primer encuentro de la Leagues Cup celebrado en el Coloso de Santa Úrsula. Tigres, mientras tanto, podrá enfrentar al conjunto canadiense frente a su afición en San Nicolás de los Garza.

|MEXSPORT

Por qué Toluca, América y Tigres jugarán como locales

La elección de los tres clubes responde a los beneficios competitivos establecidos por la organización para la edición de 2026.

Toluca obtuvo el derecho de recibir dos encuentros por ser el campeón de la Liga BBVA MX durante 2025. América y Tigres, por su parte, consiguieron una localía cada uno al encontrarse entre los equipos mexicanos mejor posicionados en el Ranking de Leagues Cup.

Cruz Azul, Rayados de Monterrey y Pachuca también recibieron ciertas ventajas. La Máquina jugará uno de sus compromisos en una sede neutral, mientras que los regios y los Tuzos tendrán recorridos más cortos dentro de Estados Unidos.