El jugador de Tigres que un día llegó a costar 306 millones de pesos mexicanos

Luego de la victoria en el Clásico Regio frente a Rayados de Monterrey, Tigres de la UANL volvió a ganar en el Clausura 2026 a pesar de no estar cerca del equipo que lleva más partidos sin perder en la Liga BBVA MX. Al margen de eso, la escuadra felina tiene en sus filas a un futbolista que llegó a costar 306 millones de pesos mexicanos.

Así como el precio de Diego Lainez cambió de cara al Clausura 2026, en la plantilla de Tigres está nada menos que André-Pierre Gignac, la estrella de Francia que hoy tiene 40 años y que, en su mejor momento, llegó a tener un valor de mercado que superaba los 300 millones de pesos mexicanos, una verdadera fortuna para México.

Crédito: Mexsport

Así cambió el precio de André-Pierre Gignac

Corría el año 2009 cuando el delantero centro formaba parte del Toulouse de Francia. En ese entonces, Gignac llegó a tener un valor de mercado de 15 millones de euros, según Transfermarkt. Sin dudas, un precio realmente alto para lo que es el futbol mexicano. Sin embargo, hoy vale mucho menos.

TE PUEDE INTERESAR:



Ya en 2015, cuando llegó desde el Olympique de Marsella a Tigres de la UANL, el valor de mercado de Gignac era de 10 millones de la moneda europea. En 2020, el precio del francés era de € 3,000,000. En tanto, para 2025 ya tenía una valoración de 500,000 euros. En la actualidad el delantero vale 350 mil euros.

La transferencia más cara de la historia de André-Pierre Gignac

Al margen del valor aproximado que mostraban las páginas especializadas en ese aspecto, André-Pierre Gignac fue vendido del Toulouse al Marsella por 16 millones de euros (más de 327 millones de pesos mexicanos). Sin dudas tuvo un gran precio cuando era joven, puesto que fue en 2010.

Los números de André-Pierre Gignac en Tigres de la UANL