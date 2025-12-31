El jugador top que Nicolás Larcamón tendrá en Cruz Azul para el Clausura 2026

Tras un fin de año decepcionante con las eliminaciones consecutivas en la Liguilla y la Copa Intercontinental, el Cruz Azul de Nicolás Larcamón recibió una excelente noticia en medio de su planificación para el Clausura 2026 . Luego de varios meses alejado de las canchas, Andrés Montaño se encuentra en la etapa final de su recuperación.

Montaño sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla izquierda en un encuentro disputado ante León en mayo y desde entonces no volvió a los terrenos de juego. Ahora, el periodista Adrián Esparza Oteo confirmó que el mediocampista recibió el alta médica y hasta comenzó a realizar algunas actividades a la par del grupo.

|Instagram @andresm_397

Si bien aún no está en perfectas condiciones como para jugar de inicio las primeras jornadas del Clausura, lo cierto es que tenerlo nuevamente como una alternativa es un gran alivio para el cuerpo técnico de Larcamón. Según datos de Transfermarkt, el exfutbolista de Mazatlán solamente logró disputar nueve partidos este año antes de su grave lesión.

Más allá de las expectativas por volver a ver en acción al jugador de 23 años, Efren Caballero, médico de La Máquina, dialogó con Bolavip y dejó una advertencia: "Puede sufrir una recaída". Por ende, Larcamón deberá llevarlo de a poco en su retorno para evitar nuevos problemas físicos.

¿Cuándo debutará Cruz Azul en el Clausura 2026?

Cruz Azul disputará su primer partido oficial de 2026 el próximo sábado 10 de enero frente a León , justamente el rival ante el cual Montaño sufrió su rotura de ligamentos. Cabe destacar que unos días antes, el domingo 4, La Máquina jugará un amistoso ante Jaiba Brava del Tampico Madero, con el fin de llegar de la mejor manera al Clausura.