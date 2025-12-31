En Sudamérica le madrugaron a Tigres: este equipo buscaría fichar a como dé lugar a una pieza clave que Pizarro quería

Cuando todo parecía indicar que Tigres tenía ventaja en la carrera por Carlos Rotondi , desde Sudamérica apareció un nuevo actor que podría alterar por completo el destino del futbolista de Cruz Azul. El mercado internacional se mueve con fuerza y el nombre del argentino volvió a ganar protagonismo, esta vez desde Brasil.

Desde hace tiempo, el perfil de Rotondi era seguido por Guido Pizarro en Tigres . Su regularidad, despliegue por la banda y capacidad para sumar en ataque lo colocaban como una opción atractiva para reforzar el plantel felino rumbo al Clausura 2026. Sin embargo, en los últimos días surgió información que apunta a un interés concreto del Vasco da Gama.

|Instagram @rodorotondi

Ike Carrera, insider de Cruz Azul, afirmó que el club de Río de Janeiro comenzó a recabar datos sobre la situación contractual del argentino y las condiciones necesarias para avanzar. De esta forma, los planes de Pizarro y Tigres para reforzar la banda izquierda de cara al Clausura 2026 se complican.

La postura firme de Cruz Azul que complica a Tigres

Cruz Azul anunció en sus cuentas oficiales la renovación del contrato de Rotondi el pasado mes de octubre, por lo que se encuentra en condiciones de exigir una buena cifra por su traspaso, algo que perjudica a Tigres. El vínculo del futbolista se extiende hasta 2028, un factor que le da aún más margen de maniobra.

Pese a que su valor en Transfermarkt está situado en €4,000,000 a día de hoy, en La Noria consideran que cualquier propuesta deberá acercarse a los 9 millones de dólares para ser tomada en serio. Vasco da Gama podría ofrecer un monto similar, mientras que a Tigres esta opción se le dificulta.

El club regiomontano sabe que la irrupción de Vasco da Gama complica cualquier intento de negociación y podría encarecer la operación. Por ahora, no hay movimientos oficiales, aunque el mercado apenas comienza y todo puede resolverse en las próximas semanas.