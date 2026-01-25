3 jugadores del América que decepcionaron en el inicio del Clausura 2026: uno es muy querido por la afición

Tres jugadores del América quedaron a deber en este comienzo del Clausura 2026. El equipo dirigido por André Jardine tuvo un inicio para el olvido y suma dos empates y una derrota en las primeras tres jornadas de la Liga BBVA MX . Como si fuese poco, las Águilas no lograron anotar en ninguno de los partidos, pero Isaías Violante, Rodrigo Aguirre y Ramón Juárez fueron los puntos más bajos de toda la plantilla.

Juárez, quien es uno de los jugadores más pedidos por la afición para que sea titular, cuenta con la valoración general más baja del América en SofaScore: 5.10 sobre 10. Jugó dos partidos, pero en uno solo fue titular y, entre las estadísticas más desastrosas, se encuentra: solamente 25% de los duelos ganados y una tarjeta roja en el juego ante Atlético San Luis de la Jornada 2 (que luego fue revocada) .

Ramón Juárez es el peor jugador del inicio del América|Crédito: @ramonjuarez91 / IG

En segundo lugar aparece el uruguayo Aguirre, quien fue titular en las primeras dos jornadas, pero estuvo ausente en el duelo de la Jornada 3 ante Pachuca. Con un promedio de 64 minutos por encuentro, el jugador de 31 años tuvo una precisión en pases de 50%, unas 10.5 posesiones perdidas por partido y no logró anotar ni asistir. SofaScore le dio una valoración general de 5.95 sobre 10.

Violante jugó los últimos dos partidos de las Águilas, pero en ambos ingresó desde el banquillo. Apenas promedió 13.5 toques por encuentro, estadística que revela que su importancia en el juego fue prácticamente nula. Además, ganó solamente un 17% de los duelos. La plataforma especializada en datos le brindó una calificación global de 6.3 sobre 10, cerrando el podio de los jugadores con menor rendimiento del América.

Rodrigo Aguirre es otro de los jugadores del América con peor rendimiento|Crédito: Instagram / @aguirrerodrigo21

Los mejores jugadores del América en el inicio del Clausura 2026

A pesar de que el inicio del América no fue bueno, algunos jugadores lograron destacar. El MVP del equipo hasta el momento es Jonathan dos Santos, mediocampista que tiene una calificación de 7.8 en SofaScore. Mientras que el podio es completado por los defensas Israel Reyes (7.43) y Kevin Álvarez (7.17). De todos modos, el conjunto azulcrema aún tiene mucho por mejorar para escalar posiciones en la Liga BBVA MX.

¿Cuándo vuelve a jugar el América?

Debido al parón por la Selección Mexicana, el equipo de Jardine volverá a ver acción en la Liga BBVA MX el día 31 de enero cuando se enfrente a Necaxa por la Jornada 4 del Clausura 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes. América necesita sumar de a tres si sueña con ser candidato al título y no quedar detrás en la carrera.