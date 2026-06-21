Estos jugadores del América estaban condenados a estar en el banco de suplentes, pero podrían tener su oportunidad

El cambio de entrenador en el Club América no solo abrió una nueva etapa en el banquillo, también modificó el panorama de varios futbolistas que parecían tener poco margen dentro del plantel. Con la salida de André Jardine y la llegada de Guillermo Almada, algunos jugadores que estaban relegados podrían recibir una oportunidad inesperada rumbo al Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

De acuerdo con diversos reportes, los nombres que entran en esta lista son Kevin Álvarez, Emilio Lara y Thiago Espinosa. Los tres tenían un escenario complicado en Coapa, pero el nuevo cuerpo técnico decidió observarlos antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro.

Guillermo Almada cambia el panorama en América

La llegada de Guillermo Almada al América provocó una revisión completa del plantel. El técnico uruguayo no solo analiza posibles refuerzos, también evalúa a futbolistas que parecían lejos de tener minutos importantes.

Almada da luz verde a la primera salida del Club América|Crédito: @ClubAmerica

Según la información, Almada decidió llevar a varios elementos a la pretemporada para observarlos de cerca. En ese grupo aparecen jugadores que con Jardine no tenían un lugar asegurado y que incluso podían salir del club antes del inicio del torneo.

La intención del entrenador sería tomar decisiones después de verlos trabajar bajo su idea de juego. Por eso, algunos casos que parecían definidos ahora quedaron abiertos.

TE PUEDE INTERESAR:



Kevin Álvarez tendría una nueva oportunidad con Almada

Uno de los casos más llamativos es el de Kevin Álvarez. El lateral derecho no había logrado consolidarse como se esperaba en América y su continuidad estaba en duda. Sin embargo, su historia con Almada podría jugar a su favor.

El entrenador uruguayo ya lo dirigió en Pachuca, donde el lateral derecho mostró uno de sus mejores niveles antes de llegar a Coapa. Ese antecedente podría ser clave para que el defensor tenga una nueva oportunidad dentro del equipo azulcrema.

De acuerdo a la información, se frenó cualquier opción inmediata de salida para el futbolista, al menos mientras el técnico lo evalúa en esta primera etapa de trabajo.

Emilio Lara busca recuperar terreno en América

Otro nombre que aparece en la lista es Emilio Lara. El defensor perdió protagonismo en los últimos torneos y no estaba considerado como una pieza fuerte dentro del ciclo anterior.

Con Almada, el panorama cambió. Según distintos reportes, Lara fue llevado a la pretemporada en España para ser observado por el nuevo entrenador, quien no le cerró la puerta a su continuidad en el América.

Su caso dependerá de lo que pueda mostrar en los entrenamientos y partidos de preparación. Lara necesita recuperar confianza y demostrar que puede ser una alternativa útil en defensa, una zona donde el América todavía define movimientos de mercado.

Thiago Espinosa pasó de una posible salida a ser evaluado

El tercer caso es el de Thiago Espinosa, juvenil uruguayo que también parecía tener su futuro lejos del América. De acuerdo con distintas informaciones, su préstamo al Atlante estaba avanzado, pero Almada habría detenido esa salida para observarlo.

La situación de Espinosa es particular porque puede ser visto como un proyecto a desarrollar. Además, su perfil como lateral izquierdo podría darle margen en una posición donde el América busca competencia interna.

Por ahora, no significa que tenga un lugar asegurado en el primer equipo, pero sí que tendrá una ventana para convencer al cuerpo técnico.