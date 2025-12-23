Ni Ángel Correa ni Sergio Ramos: ellos son los únicos 2 jugadores que ganaron el Mundial y la Liga BBVA MX

Tener en el palmarés una Copa Mundial de la FIFA y una Liga BBVA MX es un logro que muy pocos jugadores en la historia han logrado conseguir. Durante el Apertura 2025, el futbol mexicano tuvo el privilegio de tener a varios campeones del mundo en cancha, como fue el caso de Sergio Ramos y de Ángel Correa. Sin embargo, ninguno de ellos logró ganar el título de liga en México, algo que sí pudieron conseguir Florian Thauvin y Guido Rodríguez.

Florian Thauvin llegó como campeón del mundo a Tigres

Si bien no fue uno de los claros protagonistas, Thauvin se coronó como campeón del mundo al obtener el título con Francia en Rusia 2018. Tiempo después, en 2021, el delantero llegó a la Liga BBVA MX como agente libre tras haber finalizado su contrato con el Olympique de Marsella. Con la recomendación de André-Pierre Gignac, el seleccionado galo se unió a Tigres, donde no tuvo su mejor rendimiento .

Florian Thauvin ganó el Mundial de Rusia 2018 y la Liga BBVA MX|TV Azteca

Su estancia en el equipo universitario estuvo lejos de las expectativas y, tras sus recurrentes lesiones y malos rendimientos en el campo de juego, hicieron que su paso por la Liga BBVA MX sea un fracaso. Jugó un total de 38 partidos, marcó 8 goles, repartió 5 asistencias y fue expulsado en dos ocasiones. A comienzos de 2023 decidió dejar Tigres, pero se coronó campeón del Clausura de ese mismo año al haber formado parte del plantel.

📊 Estrellas que GANARON un Mundial pero NO pudieron ganar la Liga MX ❌🤷‍♂️



📌 Florian Thauvin 🇫🇷 y Guido Rodríguez 🇦🇷 son los ÚNICOS jugadores que pueden PRESUMIR haber ganado ambas competiciones



NO ES PARA CUALQUIERA 💅🏆 pic.twitter.com/qfKaKsT0PX — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) December 23, 2025

TE PUEDE INTERESAR:



Guido Rodríguez se coronó en México para luego ser campeón del mundo

A diferencia del extremo francés, Guido Rodríguez hizo famoso su nombre en la Liga BBVA MX. El mediocampista argentino fue una pieza clave para el Club América durante el Apertura 2018, torneo que las Águilas terminarían ganando al vencer por 2-0 a Cruz Azul en la final. En aquella ocasión, el hoy jugador del West Ham fue elegido como el jugador del torneo por la competición y jugó los 90 minutos en los 23 partidos que llevaron al equipo al título.

Años más tarde, Guido Rodríguez integraría el plantel de la Selección Argentina de Lionel Scaloni que disputó el Mundial de Qatar 2022. Si bien es cierto que el mediocampista tampoco tuvo un papel de protagonismo dentro del equipo, se coronó campeón del mundo luego de que los sudamericanos vencieran a Francia en los penales tras el empate 3-3 en el tiempo reglamentario.

Guido Rodríguez ganó el Apertura 2018 y fue campeón del mundo en Qatar 2022|TV Azteca

Sin lugar a dudas, dos jugadores que quedarán en la historia de la Liga BBVA MX, no solo por ayudar a sus respectivos equipos a alcanzar la gloria en el futbol mexicano, sino que también por coronarse como campeones del mundo con sus selecciones. Un logro que muy pocos futbolistas pueden presumir de él.