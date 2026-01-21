Canadá podría quedarse con estos 3 cracks que México necesita para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Javier Aguirre parece tener definido el equipo que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026 con México, aunque existen algunas dudas respecto al recambio en el banquillo y ciertos sectores del campo de juego. En este contexto, hay tres futbolistas que podrían ser baja para la Selección Mexicana, pues Canadá ya les puso el ojo y estaría cerca de arrebatárselos al combinado nacional.

Los tres jugadores mexicanos que podrían jugar el Mundial 2026 con Canadá

1. Marcelo Flores

Marcelo Flores celebrates his goal 0-1 of Tigres during the 1st round match between Atletico de San Luis and Tigres UAN Las part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2026 at Alfonso Lastras Stadium, on January 11, 2026 in San Luis Potosi, Mexico.|Fernando Monreal/Fernando Monreal

El extremo de Tigres está cerca de representar al equipo de la hoja de arce y es que, si bien defendió la camiseta de México en varias oportunidades , nunca fue titular indiscutible. A partir del año 2022 dejó de ser convocado y recién regresó a la lista en el año 2024 por decisión de Jaime Lozano, entrenador de la selección en aquel momento.

Ante la falta de oportunidades en la Selección Mexicana debido a la sobrepoblación dentro del extremo izquierdo (Alexis Vega, César Huerta, Hirving Lozano, Julian Quiñones e incluso Jorge Ruvalcaba), Flores podría tomar la decisión de representar a Canadá en el Mundial 2026, sobre todo por el apoyo ofrecido por parte de Jesse Marsch, entrenador del equipo canadiense.

2. Santiago López

Santiago López, canterano de Pumas UNAM|Crédito: Getty Images

Santiago López es otro caso similar al de Marcelo Flores. El delantero de Pumas UNAM nació en Morelia, Michoacán, pero emigró a Canadá cuando aún tenía 4 años de edad. Vivió allí por 6 años, por lo que obtuvo la nacionalidad canadiense, aunque su primera experiencia internacional fue con la sub-18 de México a finales de 2023.

Sin embargo, en 2024 vio una mayor actividad con la sub-20 de Canadá, incluso jugando el Premundial y ganándose la convocatoria con la mayor. Ante esta situación, López aseguró que no le cierra las puertas a la Selección Mexicana, pero la falta de oportunidades podría mantener al atacante en la selección canadiense.

3. Antone Bossenberry

Antone Bossenberry, jugador de Toronto FC|Crédito: @antoneboss_ / IG

Un caso un poco diferente. Resulta que Antone Bossenberry, actual jugador del Toronto FC, nació en Canadá, a diferencia del jugador anteriormente mencionado. No obstante, cuenta con la nacionalidad mexicana gracias a su madre. Sumado a ello, el joven de 17 años encontró su pasión por el futbol cuando se mudó a México a los 4 años de edad.

Sin embargo, Bossenberry se desarrolló en la USL League Two, MLS Next y en las fuerzas básicas del Inter de Miami. Se ganó su primera convocatoria a la selección sub-17 de Canadá y, a diferencia del resto, aún no ha recibido el llamado de la Selección Mexicana, aunque declaró abiertamente que tampoco le cierra las puertas.