Los jugadores AUSENTES en la primera convocatoria de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Mexicana encara sus primeros compromisos del año. A menos de 150 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Javier Aguirre dio a conocer su primera convocatoria para enfrentar a Panamá y Bolivia los próximos 22 y 25 de enero respectivamente.

Al no ser Fecha FIFA, el ‘Vasco’ se enfrenta a los cuadros sudamericanos con jugadores que militan en la Liga BBVA MX, no obstante en la lista de 27 elementos hay algunas ausencias a destacar.

Y es que recordando los juegos de agosto de 2025 ante Japón y Corea del Sur, mismos en los que la convocatoria fue de jugados que militan en México, hay varios futbolistas que para los encuentros de este mes no fueron considerados.

Comenzando en la portería, en la convocatoria de agosto de 2025 estuvieron los nombres de Sebastián Jurado y Carlos Moreno. Ahora dichos lugares los ocupan Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel.

Entre otros jugadores que estuvieron presentes en la concentración ante las escuadras de Asia aparecen Diego Barbosa, Alonso Aceves, Gerardo Arteaga, Diego Campillo, Fidel Ambriz, Erick Sánchez, Alexis Gutiérrez, Jesús Angulo, Isaías Violante, Jorge Ruvalcaba y Ozziel Herrera.

Y es que los compromisos ante los Canaleros y Bolivia en las ciudades de Panamá y Santa Cruz de la Sierra, sirven para que la Selección Mexicana afine detalles en busca de consolidar el plantel para la Copa Mundial de la FIFA que se disputa del 11 de junio al 19 de julio del presente año.

Convocatoria de México vs Panamá y Bolivia

Porteros: Ángel Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo.

Defensas: Richard Ledezma, Jorge Sánchez, Víctor Guzmán, Israel Reyes, Ramón Juárez, Eduardo Águila, Everardo López, Jesús Gallardo y Bryan González.

Medios: Luis Romo, Erik Lira, Denzell García, Diego Lainez, Roberto Alvarado, Iker Fimbres, Carlos Rodríguez, Kevin Castañeda, Obed Vargas, Marcel Ruiz, Brian Gutiérrez y Gilberto Mora.

Delanteros: Ángel Sepúlveda, Germán Berterame y Armando González.