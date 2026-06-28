Los jugadores de la Liga BBVA MX que buscarán eliminar a México del Mundial 2026

México ya tiene rival para los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y el cruce tendrá un condimento especial para la afición mexicana. Ecuador será el equipo que se interponga en el camino del combinado azteca, pero no lo hará con un plantel completamente ajeno al futbol nacional.

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La Selección de Ecuador cuenta con varios jugadores que conocen de cerca la Liga BBVA MX. Tres de ellos militan actualmente en clubes mexicanos y podrían ser considerados por Sebastián Beccacece para el partido de eliminación directa ante México.

La Tri es la primera selección sudamericana que le remonta a Alemania en una justa veraniega.|FIFA World Cup

El encuentro se disputará el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México. Ecuador llegó a esta instancia como uno de los mejores terceros lugares, luego de cerrar la Fase de Grupos con una victoria 2-1 ante Alemania, resultado que le permitió avanzar a la ronda de eliminación directa.

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Qué jugadores de la Liga BBVA MX tiene Ecuador

Los tres futbolistas de la Liga BBVA MX que forman parte de la convocatoria de Ecuador son Enner Valencia, Pedro Vite y Jackson Porozo. Los tres fueron incluidos en la lista final de 26 jugadores de Sebastián Beccacece para disputar la Copa del Mundo.

Valencia pertenece a Pachuca, Vite juega en Pumas y Porozo milita en Xolos de Tijuana. Por ese motivo, el partido contra México tendrá un contexto particular: varios elementos de Ecuador no solo conocen el futbol mexicano, también han enfrentado a algunos jugadores de la Selección Mexicana en torneos locales.

|Crédito: Instagram/@pedro_vite45

A ellos se suma el caso de Jordy Caicedo, delantero que actualmente juega en Huracán de Argentina, pero que tuvo pasado por Tigres y Atlas. Además, su carta todavía pertenece al conjunto rojinegro, aunque no milita hoy en la Liga BBVA MX.

Cuándo juega México vs Ecuador por la Copa Mundial de la FIFA 2026™

México enfrentará a Ecuador el martes 30 de junio por los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El partido se jugará en el Estadio Ciudad de México a las 19:00 horas (tiempo centro de México) y el ganador avanzará a la siguiente ronda, donde espera el vencedor del cruce entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

Para el combinado azteca, el duelo representa una oportunidad para seguir avanzando en casa. Para Ecuador, será la posibilidad de eliminar al anfitrión con varios futbolistas que conocen de cerca el futbol mexicano.